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Bu haber 22 Ağustos 2019 22:11:59 Tarihinde eklenmiştir.

İmparator; Şanlıurfaspor için Şanlıurfa'ya Geliyor

Urfalı Sanatçımız İbrahim Tatlıses Şanlıurfa'ya Şanlıurfaspor İçin Geliyor.

İmparator; Şanlıurfaspor için Şanlıurfa'ya Geliyor

Şanlıurfalı İmparator İbrahim Tatlıses Yine Kendine Yakışanı Yaptı.




 

Urfalı Sanatçımız İbrahim Tatlıses Şanlıurfa'ya Şanlıurfaspor için Geliyor. 

Son günlerde maddi ve manevi konuda can çekişen Şanlıuırfaspor'un imdadına yine Şanlıurfa’nın bağrından çıkan ünlü ses sanatçısı ve sinema oyuncusu İbrahim Tatlıses yetişiyor.
Şanlıurfaspor, bilindiği gibi en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Medyada da gündemdeki yerini koruyan ve büyük sıkıntılar içeresine giren Şanlıurfaspor için başta taraftarları olmak üzere tüm Şanlıurfalı’lar büyük bir üzüntü içine girmiş, kulübün bu zor dönemde yaşamış olduğu maddi ve manevi çıkmaz için herkes kendi görüş ve imkanları dahilinde çözümler üretme yoluna girmiştir.



 

Darısı Şanlıurfaspor'un Başına Diye Haber Yapmıştık

Dün gece TV8’de Acun Ilıcalı’nın sunduğu bir programda Erzurumspor için 4 Saatte 12 Trilyon 600 Milyar Yardım Toplanmış ve “Darısı Şanlıurfaspor’un Başına” diye Urfa.com olarak bugün bir haber yapmıştık.

Bugün aldığımız bir habere göre Şanlıurfalı’ların gururu ünlü ses sanatçışı İbrahim Tatlıses’in Şanlıurfaspor için Şanlıurfa’ya geleceği haberi genelde tüm Şanlıurfalı’ların özelde de Şanlıurfaspor’a gönül vermiş taraftarların yüreğine adeta su serpmiştir. Urfa Sayfası adlı bir sosyal medya platformunda aynen şunlar paylaşıldı: 

“Urfalı İmparator Yine Kendine Yakışanı Yaptı, Urfalı Sanatçımız İbrahim Tatlıses Urfa'ya Şanlıurfaspor İçin Geliyor, İyiki Varsın Urfalı.”




Editör: Ahmet Şen
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