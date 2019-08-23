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Bu haber 23 Ağustos 2019 00:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sonbahar’da Toplu Taşıma Araçlarında Klima Denetimi Yaptı

Sonbahar’a günler kala Türkiye'nin en sıcak ili Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehir içi ulaşım araçlarında klima denetimlerini sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sonbahar’da Toplu Taşıma Araçlarında Klima Denetimi Yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sonbahar’da Toplu Taşıma Araçlarında Klima Denetimi Yaptı



Sonbahar’a günler kala Türkiye'nin en sıcak ili Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehir içi ulaşım araçlarında klima denetimlerini sürdürüyor. 




 

Vatandaşlara İse Olası Sorunlarda 153 İletişim Merkezine Bilgi Vermelerini İstedi 

Sıcak iklim kuşağında yer alan Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken, büyükşehir belediyesi de ulaşımda vatandaşların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek davranışların önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir zabıta ekipleri rutin olarak gerçekleştirdikleri cam film ve gürültü kirliliği denetimlerini bu kez klima denetimi ile sürdürdü. Şehrin birçok farklı noktasında şehir içi ulaşım araçlarına binerek denetimler yapan zabıta ekipleri, sürücülere konu ile ilgili uyarılarda bulunurken, vatandaşlara ise olası sorunlarda 153 iletişim merkezine bilgi vermelerini istedi. 



 

Gündüz Saatlerinde Sürücü Arkadaşlarımızın Klima Açması Gerekmektedir 

Ekiplerin vatandaşları bilgilendirdiği açıklamada, "Gündüz saatlerinde sürücü arkadaşlarımızın klima açması gerekmektedir. Aksi takdirde vatandaşlarımız 153 iletişim merkezimizi arayarak ilgili aracın plakasını, saatini ve güzergahını bize aktarsınlar. Bizler, olumsuz davranışın önüne geçebilmek için uyarılarımızı ve yasal çerçevenin getirdiği ölçüde girişimlerimizi yapacağız" denildi. 




Günlük 190 bin vatandaşın kullandığı toplu taşımada en iyi hizmeti vatandaşa sunmanın gayesinde olan Büyükşehir Belediyesi, denetimlerini sürdüreceğini ifade etti.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sonbahar’da Toplu Taşıma Araçlarında Klima Denetimi Yaptı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sonbahar’da Toplu Taşıma Araçlarında Klima Denetimi Yaptı
Sonbahar’a günler kala Türkiye'nin en sıcak ili Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehir içi ulaşım araçlarında klima denetimlerini sürdürüyor.
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