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Bu haber 22 Ağustos 2019 23:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Bir Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 4 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da Bir Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 4 Kişi Yaralandı

-Şanlıurfa’da Bir Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 4 Kişi Yaralandı


Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. 



 

Kaza İle İlgili Soruşturma Başlatıldı 

Kaza, ilçenin Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ali S. yönetimindeki 44 KC 786 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ali S. ile araçta bulunan Ayten S., Sultan S. ve Nurcan P. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




Editör: Ahmet Şen
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