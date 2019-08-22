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Bu haber 22 Ağustos 2019 22:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Bir Otomobilin Bagajında Tehlikeli Yolculuk

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilin bagajında çocukların yolculuğunu görenler şaşırdı.

Şanlıurfa’da Bir Otomobilin Bagajında Tehlikeli Yolculuk

Şanlıurfa’da Bir Otomobilin Bagajında Tehlikeli Yolculuk 


Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilin bagajında çocukların yolculuğunu görenler şaşırdı.



 

 3 Çocuğu, Bagaja Koyarak Yolculuk Etti

Siverek-Çermik karayolunda seyir halinde bulunan otomobili gören diğer sürücüler gözlerine inanamadı. Misafir plaka olduğu öğrenilen bir otomobilin içini tıka basan dolduran yolcular, araç içerinde yer kalmayınca 3 çocuğu, bagaja koyarak yolculuk ettiği görüldü. Bagajda yolculuk eden çocuklar tehlikeli yolculuğun farkına varmadan, gülüp eğlenerek yoluna devam etti. 



 

Diğer Sürücüler Tarafından Görüntülendi

Diğer sürücüler de çocukların tehlikeli yolculuğunu ve otomobilin fotoğraflarını cep telefonlarıyla çekti. 




Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Şanlıurfa’da Bir Otomobilin Bagajında Tehlikeli Yolculuk
Şanlıurfa’da Bir Otomobilin Bagajında Tehlikeli Yolculuk
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilin bagajında çocukların yolculuğunu görenler şaşırdı.
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