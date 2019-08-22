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Bu haber 22 Ağustos 2019 21:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

4. Kattan Beton Zemine Düşen Çocuğun Durumu Ağır

Firas isimli 2,5 yaşındaki bir çocuk, apartmanın dördüncü katından düştü. Beton zemine düşen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

4. Kattan Beton Zemine Düşen Çocuğun Durumu Ağır

Minik Firas, 4. Kattan Beton Zemine Düştü 




 

Ağır yaralanan bebek tedavi altına alındı 


Firas isimli 2,5 yaşındaki bir çocuk, apartmanın dördüncü katından düştü. Beton zemine düşen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. 




 

Firas'ın Durumunun Ciddiyetini Koruduğu Bildirildi 

Antalya Kumluca ilçesine bağlı Merkez mahallesi Çarşı İçi caddesinde bir apartmanın 4'üncü katından bir çocuk düştü. Beton zemine düşen 2 buçuk yaşındaki minik Firas El Şahaze'yi görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından, minik Firas Özel hastaneye kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Firas'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.




Editör: Ahmet Şen

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