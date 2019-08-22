4. Kattan Beton Zemine Düşen Çocuğun Durumu Ağır

Ağır yaralanan bebek tedavi altına alındı

Firas'ın Durumunun Ciddiyetini Koruduğu Bildirildi

Minik Firas, 4. Kattan Beton Zemine DüştüFiras isimli 2,5 yaşındaki bir çocuk, apartmanın dördüncü katından düştü. Beton zemine düşen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.Antalya Kumluca ilçesine bağlı Merkez mahallesi Çarşı İçi caddesinde bir apartmanın 4'üncü katından bir çocuk düştü. Beton zemine düşen 2 buçuk yaşındaki minik Firas El Şahaze'yi görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından, minik Firas Özel hastaneye kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Firas'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Editör: Ahmet Şen