Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 22 Ağustos 2019 20:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

Harran Belediye Başkanı Özyavuz Kadınları Unutmadı

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un talimatlarıyla Harran Kuleli Saat Meydanının Karşındaki parkta “mescit, umumi tuvalet, çocuk bakım ve emzirme odası” yapıldı.

Harran Belediye Başkanı Özyavuz Kadınları Unutmadı

Başkan Özyavuz Kadınları UnutmadI.




 

Parkta “Mescit, Umumi Tuvalet, Çocuk Bakım ve Emzirme Odası” Yapıldı.
 

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un talimatlarıyla Harran Kuleli Saat Meydanının Karşındaki parkta “mescit, umumi tuvalet, çocuk bakım ve emzirme odası” yapıldı.

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un talimatları doğrultusunda belediye ekiplerince, Harran Kuleli Saat Meydanın Karşındaki parkta “mescit, umumi tuvalet, çocuk bakım ve emzirme odası” inşa edilerek vatandaşların hizmetine birkaç gün içerisinde sunulacaktır.





 

Bugüne Kadar Vatandaşlarımızın Hiçbir Talep Ve İsteğini Geri Çevirmedik, Kulak Arkası Etmedik 

Açıklamalarda bulunan Başkan Özyavuz; Harran ilçemizde vatandaşlarımızın yoğun olduğu park- çarşı-pazar ve yeşil alanlarda mescit, umumi tuvalet ve bebek emzirme odasının olmaması mağduriyetlere yol açıyordu. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana eksikleri ve talepleri not alarak bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz diyen Başkan Özyavuz; Bugüne kadar vatandaşlarımızın hiçbir talep ve isteğini geri çevirmedik, kulak arkası etmedik.  Bugünde gerek kırsal gerekse de merkezde bulunan özellikle kadın vatandaşlarımızın büyük bir eksik ve ihtiyaç olan “mescit, umumi tuvalet, çocuk bakım ve emzirme odasını tamamlayarak birkaç gün içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. İmkânlar dâhilinde bütün parklarımızda ve mesire alanlarımıza da bu uygulamayı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi. 




Editör: Ahmet Şen


 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Harran Belediye Başkanı Özyavuz Kadınları Unutmadı
Harran Belediye Başkanı Özyavuz Kadınları Unutmadı
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un talimatlarıyla Harran Kuleli Saat Meydanının Karşındaki parkta “mescit, umumi tuvalet, çocuk bakım ve emzirme odası” yapıldı.
​Kafası Balkon Demirine Sıkışan Çocuk Kurtarıldı
​Kafası Balkon Demirine Sıkışan Çocuk Kurtarıldı
Adıyaman'da kafası balkon demirlerinin arasına sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
​Kremlin: “Putin İle Erdoğan Önümüzdeki Günlerde Suriye’yi Görüşebilir”
​Kremlin: “Putin İle Erdoğan Önümüzdeki Günlerde Suriye’yi Görüşebilir”
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önümüzdeki günlerde Suriye’yi görüşebileceğini söyledi.
Uzaklaştırma Kararı Olan Koca Karısını Öldürdü, Ardından Polise Teslim Oldu
Uzaklaştırma Kararı Olan Koca Karısını Öldürdü, Ardından Polise Teslim Oldu
Evden uzaklaştırma kararı olan bir kişi, eve giderek karısını bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, daha sonra gittiği annesinin evinden polisi arayarak teslim oldu.
​Hataylı Şehidin Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu
​Hataylı Şehidin Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu
Şırnak’ın Silopi ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar, memleketi Hatay'da toprağa verildi
Minik Kız Babasının Ölümünü İşte Böyle İzledi
Minik Kız Babasının Ölümünü İşte Böyle İzledi
Biri Mobilet Üzerinde İkisi Kahvehanede Olmak Üzere 3 Kişi Tabancayla Öldürüldü
Takma Dişleri, Kayıp Adam İçin Umut Oldu
Takma Dişleri, Kayıp Adam İçin Umut Oldu
Kayıp Yaşlı Adam Takma Dişlerinin Kokusuyla Aranıyor
Şanlıurfa'da Devrilen Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da Devrilen Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Dicle Elektrik'ten Başarılı Müşteri Temsilcisine Plaket
Dicle Elektrik'ten Başarılı Müşteri Temsilcisine Plaket
Enerji şirketi, Şanlıurfa’daki merkezde görev yapan müşteri temsilcisi Hakan Ağdaş’ı başarılı çalışmalarından dolayı plaket ile ödüllendirildi.
Bakan Varank'tan Milli ve Yerli Uçak Müjdesi: Kendi Markamızla Uçak Üreteceğiz
Bakan Varank'tan Milli ve Yerli Uçak Müjdesi: Kendi Markamızla Uçak Üreteceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aquila Havacılık'ın Almanya'daki üretiminin bir kısmını Türkiye'ye taşıyacağız. Türkiye'de kendi markamızla uçak üretimi yapmış olacağız" açıklamasında bulundu.
Yıllar Önceki Uyuşturucu Husumeti İçin Ev Basıp Adam Bıçakladılar
Yıllar Önceki Uyuşturucu Husumeti İçin Ev Basıp Adam Bıçakladılar
Uyuşturucu yüzünden yıllardır husumetli oldukları iddia edilen adamın evini basan 3 kişi, evi dağıtıp adamı bıçakladı. Polis, evi basan saldırganları ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen yaralıyı gözaltına aldı.
​Büyükşehir Belediyesi’nde PKK Operasyonu! 9 Çalışan Gözaltında
​Büyükşehir Belediyesi’nde PKK Operasyonu! 9 Çalışan Gözaltında
Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki görevleri esnasında PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve aralarında daire başkanı ile şube müdürlerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Harran Belediye Başkanı Özyavuz Kadınları Unutmadı
Harran Belediye Başkanı Özyavuz Kadınları Unutmadı
​Kafası Balkon Demirine Sıkışan Çocuk Kurtarıldı
​Kafası Balkon Demirine Sıkışan Çocuk Kurtarıldı
​Kremlin: “Putin İle Erdoğan Önümüzdeki Günlerde Suriye’yi Görüşebilir”
​Kremlin: “Putin İle Erdoğan Önümüzdeki Günlerde Suriye’yi Görüşebilir”
Uzaklaştırma Kararı Olan Koca Karısını Öldürdü, Ardından Polise Teslim Oldu
Uzaklaştırma Kararı Olan Koca Karısını Öldürdü, Ardından Polise Teslim Oldu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:13
Güneş
05:40
Öğle
12:33
İkindi
16:16
Akşam
19:16
Yatsı
20:37
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿