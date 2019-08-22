Harran Belediye Başkanı Özyavuz Kadınları Unutmadı

Parkta “Mescit, Umumi Tuvalet, Çocuk Bakım ve Emzirme Odası” Yapıldı.



Bugüne Kadar Vatandaşlarımızın Hiçbir Talep Ve İsteğini Geri Çevirmedik, Kulak Arkası Etmedik

Başkan Özyavuz Kadınları UnutmadI.Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un talimatlarıyla Harran Kuleli Saat Meydanının Karşındaki parkta “mescit, umumi tuvalet, çocuk bakım ve emzirme odası” yapıldı.Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un talimatları doğrultusunda belediye ekiplerince, Harran Kuleli Saat Meydanın Karşındaki parkta “mescit, umumi tuvalet, çocuk bakım ve emzirme odası” inşa edilerek vatandaşların hizmetine birkaç gün içerisinde sunulacaktır.Açıklamalarda bulunan Başkan Özyavuz; Harran ilçemizde vatandaşlarımızın yoğun olduğu park- çarşı-pazar ve yeşil alanlarda mescit, umumi tuvalet ve bebek emzirme odasının olmaması mağduriyetlere yol açıyordu. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana eksikleri ve talepleri not alarak bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz diyen Başkan Özyavuz; Bugüne kadar vatandaşlarımızın hiçbir talep ve isteğini geri çevirmedik, kulak arkası etmedik. Bugünde gerek kırsal gerekse de merkezde bulunan özellikle kadın vatandaşlarımızın büyük bir eksik ve ihtiyaç olan “mescit, umumi tuvalet, çocuk bakım ve emzirme odasını tamamlayarak birkaç gün içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. İmkânlar dâhilinde bütün parklarımızda ve mesire alanlarımıza da bu uygulamayı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.Editör: Ahmet Şen