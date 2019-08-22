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Bu haber 22 Ağustos 2019 15:50:35 Tarihinde eklenmiştir.

Minik Kız Babasının Ölümünü İşte Böyle İzledi

Biri Mobilet Üzerinde İkisi Kahvehanede Olmak Üzere 3 Kişi Tabancayla Öldürüldü

Minik Kız Babasının Ölümünü İşte Böyle İzledi

Biri Mobilet Üzerinde İkisi Kahvehanede Olmak Üzere 3 Kişi Tabancayla Öldürüldü 

Mobilet üzerinde öldürülen şahsın kucağında 5 yaşındaki çocuğunun da bulunduğu öğrenildi 

 

Çocuk gözyaşlarına Boğularak Babasını Olay Yerinde Korku Dolu Gözlerle İzledi 

7 yaşındaki kız çocuğu babasına son bir kez bakıp gözyaşlarına boğuldu Adana'da, kimliği belirsiz bir kişi, 1'i mobilet üzerinde, 2'si kahvehanede olmak üzere 3 kişi tabancayla öldürüldü. Mobilet üzerinde öldürülen şahsın kucağında 5 yaşındaki çocuğunun da bulunduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesi, Köprülü Mahallesinde meydana geldi. Hayati Özkaya kız ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ı kucağına alarak mobiletle Köprülü Mahallesinde giderken uğradığı silahlı saldırı sonucunda yere yığılarak hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı. Çocuk gözyaşlarına boğularak babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi. Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Burada ise kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu tabanca ile başlarından vuruldu. Şahısları vuran zanlı ise olay yerinden kaçtı. Kahvehanede vurulan iki şahıs da hayatını kaybetti. İki şahsın yakınları kahvehanede feryat etti. 




 

Babasına son bir kez bakıp gözyaşlarına boğuldular 

Bu arada mobilet üzerinde hayatını kaybeden Özkaya'nın eşi Mehpare Özkaya ve 7 yaşındaki kızı Halide Özkaya'da cinayete öğrenir öğrenmez olay yerine geldi. Eşi Özkaya olay yerine girmek istedi ancak polis izin vermedi. Genç kadın yanındaki kızı ile gözyaşlarına boğuldu. Kız çocuğu babasına son bir kez bakıp gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen cinayet ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının cinnet geçiren Güçlü Doğan T. olduğu öne sürüldü. 



Editör: Ahmet Şen
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