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Bu haber 22 Ağustos 2019 16:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Hataylı Şehidin Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar, memleketi Hatay'da toprağa verildi

​Hataylı Şehidin Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu

Hataylı Şehidin Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu 

Şırnak’ın Silopi ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar, memleketi Hatay'da toprağa verildi 



 

Memleketi Hatay'da Toprağa Verildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar, memleketi Hatay'da toprağa verildi. 





 

Törende Baba Haşim Uçar, Anne Fatma Uçar Ve Şehit Yakınları Şehidin Naaşı Başında Gözyaşı Döktü 

Şehit Uzman Çavuş için Antakya Mezarlık Kompleksi'nde cenaze töreni düzenlendi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in katıldığı törende baba Haşim Uçar, anne Fatma Uçar ve şehit yakınları şehidin naaşı başında gözyaşı döktü. 




 

Sana Tek Tek Gelemediler Yavrum. Onlar Korkak, Birbirlerinin Arkasına mı Sığındılar Yavrum 

Acılı anne evladının al bayrağa sarılı tabutuna bakarak, "Sana tek tek gelemediler yavrum. Onlar korkak, birbirlerinin arkasına mı sığındılar yavrum" diyerek evladına seslendi. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı tekbirler ve teröre lanet sloganlarıyla şehitliğe götürüldü. 

Şehidin naaşı Antakya Şehitliğine defnedildi. 

Cenaze törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, STK ve oda başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. 



Editör: Ahmet Şen
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