Davutoğlu’nun Türkiye Turu Devam Ediyor / Dostlar Platformu Yarın Sakarya’da Gerçekleşiyor
Parti hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yarın Sakarya’da konuşacak. Davutoğlu, Sakarya Dostları Platformu’nun düzenlediği akşam yemeğine katılacak. Davutoğlu’nun Sakarya’dan sonraki durağı Manisa olacak.
Davutoğlu’nun Katılacağı Yemek Saat 18.30’da GerçekleştirilecekDavutoğlu yarın Sakarya’ya gidecek. Sakarya Dostları Platformu’nun hazırladığı davetiyelerde, “Türkiye Cumhuriyeti 26. Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun teşrifleriyle gerçekleştirilecek akşam yemeği programımıza katılımlarınızdan onur duyarız” denildi.
Davutoğlu’nun katılacağı yemek saat 18.30’da gerçekleştirilecek.
Davutoğlu Nasıl Bir Konuşma YapacakDavutoğlu, Sakarya’da yapacağı konuşmada; “ekonomi”, “aile kayırmacılığı”, “yolsuzluk”, “israf”, “ötekileştirme”, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” konuları üzerinde duracak.
Sakarya’dan Sonra Manisa’ya GidecekDavutoğlu eylül ayında da Manisa’da olacak. Davutoğlu’nun yakın çevresi, bu geziler için “Emin adımlarla hedefe doğru yürüyor” değerlendirmesi yapıyor:
“Konuşmalarına devam edecek, hedefinden sapma olmadan, kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’deki bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelilerle, siyaset bilimcilerle, ekonomistlerle istişareler yapıyor, görüşmelerine devam ediyor. Emin adımlarla hedefe doğru yürüyor. Eleştirilerini ve bundan böyle de çözüm önerilerini takdim etmeye, kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek…”
Manisa’da yapacağı konuşmada yol haritasına ilişkin ipuçları da vermesi beklenen Davutoğlu’nun yakın çevresine göre; eski Başbakan, “Sakarya ve Manisa’da önemli konuşmalar yapacak. Orada bir yandan eleştirilerini, özeleştirisini ve çözüm önerilerini sunacak. Daha sonra da bu yol haritasını Anadolu coğrafyasındaki vatandaşımızla paylaşacak…”
“Kimlik siyaseti yapılmayacak”Davutoğlu’nun yakın çevresi, “Türkiye siyaseti yapılacak. Kimlik siyaseti yapılmayacak. Toplumun tamamı kucaklanacak. 82 milyonu kucaklayacak bir kadro çıkacak” ifadelerini kullandı.
Editör: Ahmet Şen
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