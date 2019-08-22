Davutoğlu’nun Türkiye Turu Devam Ediyor / Dostlar Platformu Yarın Sakarya’da Gerçekleşiyor

Davutoğlu’nun Katılacağı Yemek Saat 18.30’da Gerçekleştirilecek

Davutoğlu Nasıl Bir Konuşma Yapacak

Sakarya’dan Sonra Manisa’ya Gidecek

“Kimlik siyaseti yapılmayacak”

Davutoğlu’nun Türkiye Turu Devam Ediyor / Dostlar Platformu Yarın Sakarya’da GerçekleşiyorParti hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yarın Sakarya’da konuşacak. Davutoğlu, Sakarya Dostları Platformu’nun düzenlediği akşam yemeğine katılacak. Davutoğlu’nun Sakarya’dan sonraki durağı Manisa olacak.Davutoğlu yarın Sakarya’ya gidecek. Sakarya Dostları Platformu’nun hazırladığı davetiyelerde, “Türkiye Cumhuriyeti 26. Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun teşrifleriyle gerçekleştirilecek akşam yemeği programımıza katılımlarınızdan onur duyarız” denildi.Davutoğlu’nun katılacağı yemek saat 18.30’da gerçekleştirilecek.Davutoğlu, Sakarya’da yapacağı konuşmada; “ekonomi”, “aile kayırmacılığı”, “yolsuzluk”, “israf”, “ötekileştirme”, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” konuları üzerinde duracak.Davutoğlu eylül ayında da Manisa’da olacak. Davutoğlu’nun yakın çevresi, bu geziler için “Emin adımlarla hedefe doğru yürüyor” değerlendirmesi yapıyor:“Konuşmalarına devam edecek, hedefinden sapma olmadan, kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’deki bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelilerle, siyaset bilimcilerle, ekonomistlerle istişareler yapıyor, görüşmelerine devam ediyor. Emin adımlarla hedefe doğru yürüyor. Eleştirilerini ve bundan böyle de çözüm önerilerini takdim etmeye, kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek…”Manisa’da yapacağı konuşmada yol haritasına ilişkin ipuçları da vermesi beklenen Davutoğlu’nun yakın çevresine göre; eski Başbakan, “Sakarya ve Manisa’da önemli konuşmalar yapacak. Orada bir yandan eleştirilerini, özeleştirisini ve çözüm önerilerini sunacak. Daha sonra da bu yol haritasını Anadolu coğrafyasındaki vatandaşımızla paylaşacak…”Davutoğlu’nun yakın çevresi, “Türkiye siyaseti yapılacak. Kimlik siyaseti yapılmayacak. Toplumun tamamı kucaklanacak. 82 milyonu kucaklayacak bir kadro çıkacak” ifadelerini kullandı.Editör: Ahmet Şen