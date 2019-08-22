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Bu haber 22 Ağustos 2019 11:45:33 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Devrilen Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da Devrilen Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Devrilen Motosikletin Sürücüsü Öldü 


Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 


 

Yapılan Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı 

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir ilçesi Demirci Mahallesi’nde meydana geldi. Cumali Güvenç (32) idaresindeki 63 B 4957 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Motosikletiyle yaklaşık 3 metre sürüklenen Güvenç ağır yaralandı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Güvenç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenç'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Şanlıurfa'da Devrilen Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da Devrilen Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
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