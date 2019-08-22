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Bu haber 22 Ağustos 2019 13:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

Takma Dişleri, Kayıp Adam İçin Umut Oldu

Kayıp Yaşlı Adam Takma Dişlerinin Kokusuyla Aranıyor

Takma Dişleri, Kayıp Adam İçin Umut Oldu

Takma dişleri, kayıp adam için umut oldu 


 

Kayıp Yaşlı Adam Takma Dişlerinin Kokusuyla Aranıyor 

 İz köpeklerine, kimsenin dokunmadığı tek özel eşya olan takma dişlerin kokusu tanıtıldı.



 

14 Gündür Kayıp Olan Adam Köpeklerle Arandı 



 Antalya'nın Kemer ilçesinde, 14 gün önce kaybolan yaşlı adam için iz köpekleri devreye girdi. Yaşlı adamın evinde yapılan eşya aramasında en özel ve başkasının dokunmadığı eşya olarak takma dişler alındı. Köpekler, takma dişlerin kokusu üzerinden kayıp adama ulaşmaya çalışıyor. 

64 yaşındaki Abdulkadir Kızılgül, parkinson hastalığı için kullandığı ilaçları yazdırmak için sağlık ocağına gitmek üzere 8 Ağustos tarihinde evinden çıktı. O günden beri kendisinden haber alınamayan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı. 

3 çocuk babası Abdülkadir Kızılgül’ü aramak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi’ne bağlı iz takip köpeği “Kuşka” ve kadavra arama köpeği “Melo”, Kemer’e getirildi. Aramalarda ilk aşamada iz takip köpeği Kuşka kullanıldı. 




 

Takma Dişlerin Kokusu Tanıtıldı 

İlk önce kayıp kişinin evine gidilerek özel eşyası arandı. Şahsın eşyalarına yakınları temas ettiği için takma dişlerini alan ekip, kayıp adamın kaybolduğu gün görüldüğü yerlerden biri olarak belirlenen ilçe merkezindeki bir otobüs durağına geldi. Burada takma dişin kokusu tanıtılan köpek, yolun karşısına geçerek mağazaların önündeki kaldırımda dolaştı ve geri döndü ancak üzerinden 14 gün geçtiği için izlerin devamına ulaşılamadı. 

Arama ekibi daha sonra kaybolmadan önce son görüldüğü yer olan akaryakıt istasyonuna geldi. Burada daha önce polis tarafından ifadesi alınan istasyon çalışanlarından bilgi alan arama ekibi, daha sonra Kemer 2 Kavşağı çevresinde iz köpeği Kuşka ile arama yaptı. 

Arama ekibinin çalışmalarına devam edeceği bilgisi alınırken, akaryakıt istasyonu çalışanı Önder Kafes, Abdülkadir Kızılgül’ün kaybolduğu gün öğleden sonra kendilerine Sağlık Ocağının yolunu sorduğunu, yürümekte güçlük çeken adama yardımcı olmak istediklerini ancak o an pompaların önündeki araçların işini bitirdiklerinde Kızılgül’ün ortadan kaybolduğunu gördüklerini anlattı. 



 

Kardeşim Parkinson Hastası 

Kayıp kişinin ağabeyi Mehmet Kızılgül ise kardeşinin Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde motor tamircisi olarak çalışırken emekli olduğunu, Emekli olduktan bir süre sonra Parkinson hastalığına yakalandığını söyledi. Kızılgül, kayıp kardeşinin ilanlarını görünür yerlere astığını belirterek, “Otogara gidip çalışanlara kardeşimin fotoğrafını gösterip bilgi almaya çalıştım. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Bazı kişilerin, sahipsiz kimseleri dilendirdiğini söylediler, gidip dolaştım hiçbir ize rastlayamadım” diye konuştu. 



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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Takma Dişleri, Kayıp Adam İçin Umut Oldu
Kayıp Yaşlı Adam Takma Dişlerinin Kokusuyla Aranıyor
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