Erzurumspor 4 Saatte 12 Trilyon 600 Milyar Yardım Topladı / Darısı Şanlıurfaspor’un Başına

Programı Acun Ilıcalı Gerçekleştirdi

Acun Ilıcalı: "Erzurumspor'u Süper Lig'e Çıkarmak İstiyoruz"

80 Bin Adet Erzurumspor Forması Satıldı

Erzurumspor için Kampanya DüzenlendiErzurumspor, yardım kampanyasıyla ilgili bir organizasyon gerçekleştirerek bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdı.Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Erzurumspor için bağış kampanyası düzenledi.TV8 ekranlarında yapılan programda Acun Ilıcalı, “Erzurumspor'u yeniden hak ettiği Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz. Büyük ya da küçük fark etmez, bağış yapan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.Erzurumspor dün gece Büyükşehir, ilçe belediye başkanları ve Valisi ile beraber TV8 de 126 bin forma sattı ve sadece 4 saatte 12 trilyon 600 milyar para topladı. Peki Şanliurfaspor için bu memleketin Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ne yaptı? 50 yıllık çınar için 4 saat harcayamayan idareciler, ancak Şanlıurfa'da olur.Editör: Ahmet Şen