Erzurumspor 4 Saatte 12 Trilyon 600 Milyar Yardım Topladı / Darısı Şanlıurfaspor’un Başına

Erzurumspor için Kampanya Düzenlendi
Erzurumspor, yardım kampanyasıyla ilgili bir organizasyon gerçekleştirerek bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdı.
Programı Acun Ilıcalı GerçekleştirdiÜnlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Erzurumspor için bağış kampanyası düzenledi.
Acun Ilıcalı: "Erzurumspor'u Süper Lig'e Çıkarmak İstiyoruz"TV8 ekranlarında yapılan programda Acun Ilıcalı, “Erzurumspor'u yeniden hak ettiği Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz. Büyük ya da küçük fark etmez, bağış yapan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
80 Bin Adet Erzurumspor Forması SatıldıErzurumspor dün gece Büyükşehir, ilçe belediye başkanları ve Valisi ile beraber TV8 de 126 bin forma sattı ve sadece 4 saatte 12 trilyon 600 milyar para topladı. Peki Şanliurfaspor için bu memleketin Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ne yaptı? 50 yıllık çınar için 4 saat harcayamayan idareciler, ancak Şanlıurfa'da olur.
Editör: Ahmet Şen
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