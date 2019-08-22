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Bu haber 22 Ağustos 2019 09:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

Yıllar Önceki Uyuşturucu Husumeti İçin Ev Basıp Adam Bıçakladılar

Uyuşturucu yüzünden yıllardır husumetli oldukları iddia edilen adamın evini basan 3 kişi, evi dağıtıp adamı bıçakladı. Polis, evi basan saldırganları ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen yaralıyı gözaltına aldı.

Yıllar Önceki Uyuşturucu Husumeti İçin Ev Basıp Adam Bıçakladılar

Yıllar Önceki uyuşturucu husumeti için ev basıp adam bıçakladılar 


Uyuşturucu yüzünden yıllardır husumetli oldukları iddia edilen adamın evini basan 3 kişi, evi dağıtıp adamı bıçakladı. Polis, evi basan saldırganları ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen yaralıyı gözaltına aldı. 



 

Yaralıyla Aynı Mahallede Yaşadıkları Öğrenilen 3 Şüpheli De Kısa Sürede Yakalandı


Olay, Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Çukurca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. (25), B.C. (17) ve K.E. (23) daha önce aralarında uyuşturucu ticareti yüzünden husumet bulunan Y.E'nin (30) evini bastı. Eve giren B.C. ve A.E. ile evde bulunan Y.E. arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında B.C., Y.E'yi sırtından bıçakladı. A.E. ve B.C. olay yerinden kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Y.E. annesi tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ihbarın ardından Y.E'nin evine giden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, evde 550 gram bonzai maddesi buldu. Polis, evi basan şüphelileri de tespit ederek, şahısların yıllar önceye dayanan uyuşturucu ticareti yüzünden husumetli olduklarını belirledi. Yaralıyla aynı mahallede yaşadıkları öğrenilen 3 şüpheli de kısa sürede yakalandı.




 

Yaralının Durumunun İyi Olduğu Öğrenildi

Gözaltına alınan şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürülürken, evinde uyuşturucu bulunan yaralı Y.E. ise yattığı hastanede polis gözetiminde tutulmaya başlandı. Sağlık durumu düzeldikten sonra uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınacak olan Y.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Yıllar Önceki Uyuşturucu Husumeti İçin Ev Basıp Adam Bıçakladılar
Yıllar Önceki Uyuşturucu Husumeti İçin Ev Basıp Adam Bıçakladılar
Uyuşturucu yüzünden yıllardır husumetli oldukları iddia edilen adamın evini basan 3 kişi, evi dağıtıp adamı bıçakladı. Polis, evi basan saldırganları ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen yaralıyı gözaltına aldı.
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