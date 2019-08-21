Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik'ten Harran'da Bir İlk

Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik 12-15 Eylül 2019 tarihleri arasında; Ankara ANFA Altınpark Fuar Alanı’nda düzenlenecek “Kadim Kent’ten Başkent’e” sloganıyla “Şanlıurfa Turizm Lezzet ve Kültür Festivali”ne herkesi davet ederek şunları kaydetti:
Bazda Mağaraları Ve Şuayip Şehri İle Harran Ve Tüm Güzellikleriyle Urfa Seni Çağırıyor“Dünyanın ilk İslam Üniversitesi, konik yapıya sahip tarihi evleri, Bazda Mağaraları ve Şuayip Şehri ile Harran ve tüm güzellikleriyle Urfa Seni Çağırıyor”
Editör: Ahmet Şen
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