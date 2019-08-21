Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik'ten Harran'da Bir İlk

Bazda Mağaraları Ve Şuayip Şehri İle Harran Ve Tüm Güzellikleriyle Urfa Seni Çağırıyor

Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik 12-15 Eylül 2019 tarihleri arasında; Ankara ANFA Altınpark Fuar Alanı’nda düzenlenecek “Kadim Kent’ten Başkent’e” sloganıyla “Şanlıurfa Turizm Lezzet ve Kültür Festivali”ne herkesi davet ederek şunları kaydetti:“Dünyanın ilk İslam Üniversitesi, konik yapıya sahip tarihi evleri, Bazda Mağaraları ve Şuayip Şehri ile Harran ve tüm güzellikleriyle Urfa Seni Çağırıyor”Editör: Ahmet Şen