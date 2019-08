Harran’a Modern Duraklar

Harran ve Harran Halkı Her Şeyin En İyisine Layıktır Başkan Özyavuz; yaptığı açıklamada her zaman söylediğimiz gibi Harran ve Harran halkı her şeyin en iyisine layıktır. Sahip olduğu turizm ve inanç değerleriyle Güneydoğunun incisi olan bu güzide ilçemizin çehresini değiştirmeye kararlıyız.



Açılışını gerçekleştirdiğimiz Harran ilçe otogarının hizmete başlamasıyla eksik olan otobüs duraklarını ilçemize kazandırdık. Harran’a yakışır modern duraklarımız birkaç gün içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. İlçemizdeki diğer değerler gibi bu duraklara da sahip çıkılıp, korumaları gerektiğini belirten Başkan Özyavuz; İlçemize hayırlı olsun dedi.





Editör: Ahmet Şen









Harran’a Modern DuraklarHarran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un girişimleri sonucunda Harran ilçe merkezine üç otobüs durağı kuruldu.Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un girişimleri sonucunda Harran’a yeni ve modern otobüs duraklarının kurulumuna başlandı. Ulaşım hizmetlerinin tamamlayıcı unsuru olan otobüs durakları özelikle hava şartlarının değişkenlik göstermesiyle birlikte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu duraklar önem teşkil etmektedir.