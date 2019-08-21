Yeni Trafik Cezaları Belirlendi
İl içi 50 km
55-65 km 535 TL
65-75 km 988 TL
75 km & üstü 5002 TL
Hız80km
88-104 km 935 TL
104-120 km 2488 TL
120 km & üstü 4002TL
İl dışı 2 yönlü = 90 km
99-117 km 935 TL
117-135 km 2488 TL
135 km & üstü 4002 TL
İl dışı bölünmüş = 110 km
121-143 km 335 TL
143-165 km 988 TL
165 km & üstü 4002 TL
Muayenesiz Araç Kullanmak : 935 TL
Ceza kullanan şoföre verilir.
Ayrıca ehliyete 10 ceza puanı
Araç trafikten men edilerek ek33 düzenlenip çekici ile götürmek sartiyla 7 gün süre verilir.
Bu 7 gün içinde muayene yatırmazsan)
Ters yönde araç kullanmak 2000 TL
Kırmızıda geçmek 936 TL
3 kez geçince 15 gün ehliyete el konur.
6 kez geçince 30 gün ehliyete el konur.
7 kez geçince 45 gün ehliyete el konur.
Cep telefonu ile konuşmak 535 TL
Yaya & okul geçidine,kavşaklara giriş & çıkışta yavaşlamayana 9888 TL
Park yasağını ihlal etmek 709 TL
Editör: Ahmet Şen
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