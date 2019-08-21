​Yeni Trafik Cezaları Belirlendi

Muayenesiz Araç Kullanmak : 935 TL

Cep telefonu ile konuşmak 535 TL

Yeni Trafik Cezaları Belirlendiİl içi 50 km55-65 km 535 TL65-75 km 988 TL75 km & üstü 5002 TLHız80km88-104 km 935 TL104-120 km 2488 TL120 km & üstü 4002TLİl dışı 2 yönlü = 90 km99-117 km 935 TL117-135 km 2488 TL135 km & üstü 4002 TLİl dışı bölünmüş = 110 km121-143 km 335 TL143-165 km 988 TL165 km & üstü 4002 TLCeza kullanan şoföre verilir.Ayrıca ehliyete 10 ceza puanıAraç trafikten men edilerek ek33 düzenlenip çekici ile götürmek sartiyla 7 gün süre verilir.Bu 7 gün içinde muayene yatırmazsan)Ters yönde araç kullanmak 2000 TLKırmızıda geçmek 936 TL3 kez geçince 15 gün ehliyete el konur.6 kez geçince 30 gün ehliyete el konur.7 kez geçince 45 gün ehliyete el konur.Yaya & okul geçidine,kavşaklara giriş & çıkışta yavaşlamayana 9888 TLPark yasağını ihlal etmek 709 TLEditör: Ahmet Şen