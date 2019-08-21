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Bu haber 21 Ağustos 2019 21:29:54 Tarihinde eklenmiştir.

​Yeni Trafik Cezaları Belirlendi

​Yeni Trafik Cezaları Belirlendi

​Yeni Trafik Cezaları Belirlendi

Yeni Trafik Cezaları Belirlendi










İl içi 50 km 

55-65 km 535 TL
65-75 km 988 TL
75 km & üstü 5002 TL

Hız80km

88-104 km 935 TL
104-120 km 2488 TL
120 km & üstü 4002TL

İl dışı 2 yönlü = 90 km

99-117 km  935 TL
117-135 km 2488 TL
135 km & üstü 4002 TL

İl dışı bölünmüş = 110 km

121-143 km 335 TL
143-165 km 988 TL
165 km & üstü 4002 TL



 

Muayenesiz Araç Kullanmak : 935 TL


Ceza kullanan şoföre verilir.
Ayrıca ehliyete 10 ceza puanı
Araç trafikten men edilerek ek33 düzenlenip çekici ile götürmek sartiyla 7 gün süre verilir.
Bu 7 gün içinde muayene yatırmazsan)

Ters yönde araç kullanmak 2000 TL

Kırmızıda geçmek 936 TL
3 kez geçince 15 gün ehliyete el konur.
6 kez geçince 30 gün ehliyete el konur.
7 kez geçince 45 gün ehliyete el konur.



 

Cep telefonu ile konuşmak 535 TL


Yaya & okul geçidine,kavşaklara giriş & çıkışta yavaşlamayana 9888 TL

Park yasağını ihlal etmek 709 TL



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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