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Bu haber 21 Ağustos 2019 20:13:10 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Patlayıcı Madde Ele Geçirildi! Yol Trafiğe Kapatılıp Fünye İle Patlatıldı

Şanlıurfa'da yol kenarında içerisinde patlayıcı olduğu tespit edilen paket güvenlik önlemleri altında fünyeyle patlatıldı.

​Şanlıurfa’da Patlayıcı Madde Ele Geçirildi! Yol Trafiğe Kapatılıp Fünye İle Patlatıldı

-​Şanlıurfa’da Patlayıcı Madde Ele Geçirildi! Yol Trafiğe Kapatılıp Fünye İle Patlatıldı

 

Yol Çift Yönlü Trafiğe Kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Akabe Polis Hatıra Ormanı'nın yakınında şüpheli paket bulunduğu ihbarı yapılması üzerine olay yerine bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi. Yol çift yönlü trafiğe kapatılırken özel harekat polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. 
Çevrede emniyet tedbirleri alındıktan sonra paket, uzman ekiplerce kontrollü olarak patlatılarak imha edildi. Pakette patlayıcı madde olduğu tespit edildi. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, yabancı uyruklu bir şahsı da gözaltına aldı. Patlayıcı maddenin cinsi ve miktarının yapılacak olan incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Ekipler çalışmalarını tamamladıktan sonra yolu trafiğe açtı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 




Editör: Bahar Yüksel
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