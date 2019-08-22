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Bu haber 22 Ağustos 2019 01:00:41 Tarihinde eklenmiştir.

​Türkiye’nin 93 Yıllık Köklü Firması Almanlara Satılıyor

Türkiye'de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç'un Almanya merkezli Flixmobiliy'e devri için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı.

​Türkiye’nin 93 Yıllık Köklü Firması Almanlara Satılıyor

Türkiye'nin köklü otobüs şirketlerinden Kamil Koç'un Almanya merkezli Flixmobiliy'e devri için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı.



 

Kamil Koç, Almanlara Satılıyor

Türkiye'de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç'a ilişkin önemli gelişme yaşandı. 1000 araçlık filosu bulunan ve 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group'a satılan Kamil Koç'un Flixmobiliy GMBG'ye devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.






 

Rekabet Kurumuna Başvuru Yapıldı

Rekabet Kurumuna yapılan başvuruda, "Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.'nin tüm kontrolünün doğrudan ve böylelikle Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün Flixmobiliy GMBH tarafından devralınması" açıklaması yer aldı.


Editör: Bahar Yüksel
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Güncel
​Türkiye’nin 93 Yıllık Köklü Firması Almanlara Satılıyor
​Türkiye’nin 93 Yıllık Köklü Firması Almanlara Satılıyor
Türkiye'de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç'un Almanya merkezli Flixmobiliy'e devri için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı.
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