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Bu haber 22 Ağustos 2019 00:00:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Büyükşehir Belediyesi’nde PKK Operasyonu! 9 Çalışan Gözaltında

Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki görevleri esnasında PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve aralarında daire başkanı ile şube müdürlerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

​Büyükşehir Belediyesi’nde PKK Operasyonu! 9 Çalışan Gözaltında

-​Büyükşehir Belediyesi’nde PKK Operasyonu! 9 Çalışan Gözaltında

 

Van’da 12 Şüpheliye Operasyon Yapıldı

Söz konusu operasyon Van Büyükşehir Belediyesi’ne yapıldı. Yapılan operasyona yönelik Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Ağustos 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Van Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki görevleri esnasında PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve halen aktif olarak çalışan 9, Kanun Hükmünde Kararnameyle görevden uzaklaştırılan 3 kişi olmak üzere toplam 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.




 

9 Kişi Yakalandı, 3 Kişi Hala Aranıyor

Operasyonda aralarında daire başkanı ve şube müdürlerinin de bulunduğu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 3 kişinin aranması ise devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.


Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Büyükşehir Belediyesi’nde PKK Operasyonu! 9 Çalışan Gözaltında
​Büyükşehir Belediyesi’nde PKK Operasyonu! 9 Çalışan Gözaltında
Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki görevleri esnasında PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve aralarında daire başkanı ile şube müdürlerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
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