-​Büyükşehir Belediyesi’nde PKK Operasyonu! 9 Çalışan Gözaltında

Van’da 12 Şüpheliye Operasyon Yapıldı

9 Kişi Yakalandı, 3 Kişi Hala Aranıyor

-​Büyükşehir Belediyesi’nde PKK Operasyonu! 9 Çalışan GözaltındaSöz konusu operasyon Van Büyükşehir Belediyesi’ne yapıldı. Yapılan operasyona yönelik Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Ağustos 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Van Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki görevleri esnasında PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve halen aktif olarak çalışan 9, Kanun Hükmünde Kararnameyle görevden uzaklaştırılan 3 kişi olmak üzere toplam 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.Operasyonda aralarında daire başkanı ve şube müdürlerinin de bulunduğu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 3 kişinin aranması ise devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.Editör: Bahar Yüksel