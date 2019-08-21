-​Son Dakika! Şanlıurfa’da Devlet Hastanesi Çatısında İntihar Girişimi

Çatıdan Atlamak İsteyen Genci Polis İkna Etti

İkna Çabası 1 Saat Sürdü

-​Son Dakika! Şanlıurfa’da Devlet Hastanesi Çatısında İntihar Girişimiİlçedeki eski bir binanın çatısından atlamak isteyen genci polis ikna ederek intihardan kurtardı.Olay, Birecik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işsiz olduğunu öne süren İbrahim Halil K., eski Birecik Devlet Hastanesinin çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gencin yanına giden polis ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından genci çatıdan aşağıya indirdi. Genç ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel