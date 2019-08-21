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Bu haber 21 Ağustos 2019 22:30:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Baydilli, Karaköprü’de Hizmet Seferberliği Devam Ediyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede yaptığı alan gezileriyle adeta ayak basmadık yer bırakmıyor. Başkan Baydilli vatandaşlarla ve esnafla birebir sohbet ederek taleplerini dinlerken, Karaköprü'de hizmet seferberliğinin devam ettiğini kaydetti.

​Başkan Baydilli, Karaköprü’de Hizmet Seferberliği Devam Ediyor

Sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli her gün bir mahalleyi gezerek adeta ayak basmadık yer bırakmıyor. Başkan Baydilli bu kez Esentepe mahallesinde teknik ekibiyle birlikte gezerken, sorunları yerinde tespit edip çalışma başlatılması için talimat veriyor.



Karaköprü'de hizmet seferberliği içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Baydilli, tüm mahallelerde adım adım gezdiklerini ve sorunları yerinde tespit ettiklerini kaydetti.




 

Sabah Erkenden Mesaiye Başlayıp Mahalleleri Adım Adım Dolaşıyoruz

Başkan Baydilli şöyle konuştu: "Başkan  yardımcılarımız ve teknik müdürlerimizle birlikte sabah mesaimize erkenden başlayıp mahallelerimizi adım adım dolaşıyoruz. Buralardaki sorunları yerinde görüp çözümü noktasında çalışma başlatıyoruz. Bugün de Esentepe Mahallemizde incelemelerde bulunduk ve mevcut sorunların çözümü için talimat verdik.

Bizim tek işimiz Karaköprü'yü daha güzel hale getirmek, ve vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde burada yaşamasıdır. Bunun için çalışan tüm personelimize, mesai arkadaşlarımıza ve bizi anlayışla karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."



Başkan Baydilli alan gezilerinde esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederken, taleplerini dinleyip not alıyor.


Editör: Bahar Yüksel
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​Başkan Baydilli, Karaköprü’de Hizmet Seferberliği Devam Ediyor
​Başkan Baydilli, Karaköprü’de Hizmet Seferberliği Devam Ediyor
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede yaptığı alan gezileriyle adeta ayak basmadık yer bırakmıyor. Başkan Baydilli vatandaşlarla ve esnafla birebir sohbet ederek taleplerini dinlerken, Karaköprü'de hizmet seferberliğinin devam ettiğini kaydetti.
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