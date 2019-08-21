​Saymaz’a Bir Destek de Kamalak’tan Geldi: Şehvetiye Tarikatı İslam’a Hizmettir

Şehvetiye Tarikatı İslama Hizmet Ediyor

Gazeteci İsmail Saymaz, cemaat ve tarikat alanındaki "holdingleşmenin" dışında kalan kayıt dışı ve merdivenaltı tarikat ve cemaatlerden polis ve adliye koridorlarına düşmüş altısının hikâyesini "Şehvetiye Tarikatı" adlı kitabında topladı.Oldukça ilgi toplayan kitabı okuyanlar arasında Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak da yer aldı.Saymaz, Mustafa Kamalak’ın kendisini arayıp kitabı okuduğunu ve bu kitapla İslam’a hizmet ettiğini söylediğini aktardı.Saymaz şunları yazdı:“Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak beni aradı. ‘Şehvetiye Tarikatı’ adlı kitabımı okuduğunu belirten Kamalak, halkı dini, cinsel ve maddi olarak istismar eden grupları teşhir ederek, İslam’a ve topluma hizmet ettiğimi söyledi. Sayın Kamalak’a çok teşekkür ederim”Editör: Bahar Yüksel