Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 21 Ağustos 2019 16:54:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Şehidin Var Türkiye! 2’si Ağır 3 Asker Yaralı

Şırnak’ta teröristlerce çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2’si ağır 3 asker yaralandı.

​Şehidin Var Türkiye! 2’si Ağır 3 Asker Yaralı

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı emir komutasında, Silopi ilçe sınırları içerisinde bulunan Körseli köyü bölgesinde TPAO çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun operasyonunun icra edildiği belirtildi.
 


 

Acı Haber Böyle Açıklandı

Açıklamada, “Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurları ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 2’si ağır 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmış olup 1 kahraman jandarma personelimiz şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir” denildi. 
 

 
Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Şehidin Var Türkiye! 2’si Ağır 3 Asker Yaralı
​Şehidin Var Türkiye! 2’si Ağır 3 Asker Yaralı
Şırnak’ta teröristlerce çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2’si ağır 3 asker yaralandı.
Komşu İki Esnafın Park Yeri Kavgasında Polise Sopalı Saldırı
Komşu İki Esnafın Park Yeri Kavgasında Polise Sopalı Saldırı
Park yeri yüzünden komşu iki esnaf arasında sopalı kavga çıktı. Çıkan kavgada bir polis memuru hafif yaralanırken, sopalar ile birbirine saldıran esnaflardan 4 kişi gözaltına alındı.
3 Ailenin Silahlı Kavgasında Kahreden Detay! Masum İnsanlar Öldürüldü
3 Ailenin Silahlı Kavgasında Kahreden Detay! Masum İnsanlar Öldürüldü
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşanan silahlı kavgada ölü sayısı 6’ya yükseldi. Olaydaki kahreden detayda ise her şeyden habersiz 4 masum kişinin öldürülmesi oldu.
​3 Aile Arasında Çıkan Kavgada 1’i kadın 5 Kişi Öldü, 8 Yaralı
​3 Aile Arasında Çıkan Kavgada 1’i kadın 5 Kişi Öldü, 8 Yaralı
Üç ailenin karıştığı silahlı kavgada 1'i kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Üvey Torun Dehşet Saçtı! 1 Ölü, 1 Yaralı
Üvey Torun Dehşet Saçtı! 1 Ölü, 1 Yaralı
Bir kişi, ninesini boğazından bıçaklayarak öldürürken, dedesini de ağır yaraladı.
Polis Memurlarını Taşıyan Otobüs KazaYaptı: 8 Yaralı
Polis Memurlarını Taşıyan Otobüs KazaYaptı: 8 Yaralı
Ankara'da polis memurlarını taşıyan servis minibüsü, Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 3’ü polis memuru olmak üzere 8 kişi yaralandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu / Şanlıurfa'da Canlı Bomba Yakaladık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu / Şanlıurfa'da Canlı Bomba Yakaladık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Terör Propagandasına 9 Gözaltı
Terör Propagandasına 9 Gözaltı
PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüt adına eylemlere katıldıkları tespit edilen 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Uyuşturucuya Alıştırılan Kız 27 Gündür Kayıp
Uyuşturucuya Alıştırılan Kız 27 Gündür Kayıp
Uyuşturucuya alıştırılan 15 yaşındaki kız çocuğu 27 gündür kayıp. Kızının tişörtüne sarılıp gözyaşlarına boğulan annesi, evladının hayatından endişe ediyor.
Üvey Torun Dehşet Saçtı
Üvey Torun Dehşet Saçtı
Bir kişi, ninesini boğazından bıçaklayarak öldürürken, dedesini de ağır yaraladı.
Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya / Akçakale Kudüs Gibi Olmadan Harekat Yapılmalıdır
Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya / Akçakale Kudüs Gibi Olmadan Harekat Yapılmalıdır
Fırat’ın Doğusuna olması planlanan harekat ile ilgili açıklamalarda bulunan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Akçakale’nin Kudüs gibi olmadan harekatın biran önce başlatılması gerektiğini söyledi.
Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş’ı Hastanede Ziyaret Ederek Geçmiş Olsun Dileklerinde Bulundu
Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş’ı Hastanede Ziyaret Ederek Geçmiş Olsun Dileklerinde Bulundu
Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş’ı Harran Üniversitesi Hastanesi ‘nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Devlet Hastanesi Çatısında İntihar Girişimi
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Devlet Hastanesi Çatısında İntihar Girişimi
Şanlıurfa’da İki Tarım İşçisi Barajda Boğuldu
Şanlıurfa’da İki Tarım İşçisi Barajda Boğuldu
​Şanlıurfa’da Hükümlüler Okulları Temizledi
​Şanlıurfa’da Hükümlüler Okulları Temizledi
​Şehidin Var Türkiye! 2’si Ağır 3 Asker Yaralı
​Şehidin Var Türkiye! 2’si Ağır 3 Asker Yaralı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:12
Güneş
05:39
Öğle
12:33
İkindi
16:16
Akşam
19:18
Yatsı
20:39
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿