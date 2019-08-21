-Şanlıurfa’da Bir Genç, Serinlemek İçin Girdiği Sulama Kanalında Kayboldu

Akıntıya Kapılarak Kayboldu

-Şanlıurfa’da Bir Genç, Serinlemek İçin Girdiği Sulama Kanalında KaybolduEdinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Kısas Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu göçmen Habip El Mehmet (25), serinlemek için mahalle yakınlarından geçen Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına girdi. Bir süre suda çırpınan Mehmet akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, Sualtı Dalgıç Polisleri, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kanalda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel