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Bu haber 21 Ağustos 2019 13:30:37 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da PKK Operasyonu! 10 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ile irtibat ve iltisaklı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

​Şanlıurfa’da PKK Operasyonu! 10 Kişi Tutuklandı

- Şanlıurfa’daki PKK operasyonunda 10 tutuklama 


 

Şanlıurfa’da Gözaltına Alınan 15 Kişiden 10’u Tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik olarak, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Şanlıurfa il merkezinde ve ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenlendi. Terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 10 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. 5 şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 


Adreslerinde yapılan aramalarda, terör örgütünü simgeleyen örgütsel nitelikte bez parçaları ile yasaklı örgütsel kitaplar, örgütsel nitelikli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. 





Editör: Bahar Yüksel
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​Şanlıurfa’da PKK Operasyonu! 10 Kişi Tutuklandı
​Şanlıurfa’da PKK Operasyonu! 10 Kişi Tutuklandı
Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ile irtibat ve iltisaklı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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