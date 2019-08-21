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Bu haber 21 Ağustos 2019 19:00:01 Tarihinde eklenmiştir.

​Beşik Kertmesi Kavgası! 9 Yaralı, 18 Gözaltı

Beşik kertmesi gençler evlenmek istemeyince aileler birbirine girdi. Her iki tarafın taş ve sopalarla birbirine girdiği sokak kavgası meydan muharebelerini aratmadı. Kameraya yansıyan sokak kavgasında 9 kişi yaralanırken, polis olaya karışan 18 kişiyi gözaltına aldı.

​Beşik Kertmesi Kavgası! 9 Yaralı, 18 Gözaltı

İddiaya göre, aynı mahallede oturan O.O. (20) ile S.O'ya (17) küçük yaşta aileleri tarafından beşik kertmesi yapıldı. Aradan yıllar geçti her iki gençte evlilik çağına ulaştı. Ancak damat O.O. beşik kertmesi S.O.’yu istemeyince, kız tarafı ve erkek tarafı arasında husumet başladı.



 

Kız Tarafı Erkek Tarafının Yolunu Kesti 

Geçtiğimiz hafta Bursa’da iki aile arasında yaşanan tartışma komşuların araya girmesiyle tatlıya bağlandı. Fakat dün öğle saatlerinde kız tarafı O.O.'nun ve ailesinin içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek taş, sopa ve bıçaklar ile saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 





Olayda 1’i Ağır 9 Yaralı
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden 2 tarafı dağıtmak için önce biber gazı sıktı, daha sonra silahla havaya ateş açtı. O anlar kameralar tarafından anbean kaydediydi. Sağlık ekipleri 1’i ağır 9 yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedbir maksatlı 2 ailenin evlerinin önüne çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kavgaya karıştığını tespit ettiği 18 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. 




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Beşik Kertmesi Kavgası! 9 Yaralı, 18 Gözaltı
​Beşik Kertmesi Kavgası! 9 Yaralı, 18 Gözaltı
Beşik kertmesi gençler evlenmek istemeyince aileler birbirine girdi. Her iki tarafın taş ve sopalarla birbirine girdiği sokak kavgası meydan muharebelerini aratmadı. Kameraya yansıyan sokak kavgasında 9 kişi yaralanırken, polis olaya karışan 18 kişiyi gözaltına aldı.
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