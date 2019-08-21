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Bu haber 21 Ağustos 2019 10:56:44 Tarihinde eklenmiştir.

​Bugün Sona Erecekti! Suriyelilere Tanınan Süre Uzatıldı

İstanbul’da kaydı olmayan Suriyelilere kayıtlı oldukları illere gitmeleri için daha önce tanınan süre bugün sondu. Soylu’nun yaptığı açıklamaya göre Suriyelilere tanınan süre 30 Ekim’e kadar uzatıldı.

​Bugün Sona Erecekti! Suriyelilere Tanınan Süre Uzatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’daki Suriyelilere kayıtlı oldukları illere gitmeleri için tanınan sürenin 30 Ekim’e uzatıldığını açıkladı.



 

Soylu yaptığı açıklamada

“Güvenli bölgeler oluştukça gönüllü geri dönenler olacaktır. Suriyeliler özelinde söylüyorum. Bizim bunları sınırdışı etmemiz mümkün değildir. Kayıtsız hiçbir Suriyeliyi sınırdışı etmemiz mümkün değil. Kayıtsız Suriyelileri kamplara alıyor, kayıtlarını yapıp arzu ettikleri vilayetlere gönderiyoruz. Gönüllü geri dönüşler var. 100’ün üzerindeki ülke insanlarının aktığı bir yerden bahsediyoruz. Şimdi biz İstanbul’da ne yapıyoruz? 20’sine kadar sayın valimiz İstanbul’da kayıtlı olmayan Suriyeli kardeşlerimizin bulundukları illere kayıtlı bir şekilde gitmeleri gerektiğini söylemişti. Süre bitti ve biz bunu 30 Ekim’e kadar uzattık.”




 

Suriyelilere Verilen Süre 20 Ağustos’ta Bitiyordu

İstanbul Valiliğinin 22 Temmuz’da yaptığı açıklamada geçici koruma kapsamında olmakla birlikte İstanbul ilinde kaydı olmayan Suriyelilerin “kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verildiği” belirtilmişti. Açıklamada “Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir” denilmişti.
Resmi rakamlara göre Suriye’de iç savaşın başladığı 2011’den bu yana 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye’ye sığındı.


Editör: Bahar Yüksel


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