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Bu haber 21 Ağustos 2019 14:30:36 Tarihinde eklenmiştir.

​Aşiret Düğününde Damadın Abisinden Görülmemiş Takı

Aşiret düğününde damadın abisinin damada altın yerine taktığı hediye davetlileri şaşırttı.

​Aşiret Düğününde Damadın Abisinden Görülmemiş Takı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Ertaş ve Ece aşiretinin düğününde gelin ile damada 100 bin lira değerinde altın ve on binlerce lira takıldı. Düğünde en çok dikkat çeken takı ise, ağabeyi tarafından damada 50 bin lirayı bulan 5 adet son model iPhone takılması oldu.




 

Damadın Abisinden 50 Bin TL Değerinde Telefon

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dünya evine giren İsmail Ertaş ve Gülşah Ece'nin düğününde damadın telefoncu olan ağabeyinin kardeşine taktığı son model telefonlar konuşuldu. Dünya evine giren çiftin düğününe katılan binlerce kişi saatlerce halaylarla eğlenirken daha sonra takı merasimine geçildi. Takı merasiminde davetliler geline damada altın ve para takarken, damadın ağabeyinin düğün hediyesi ise görenleri şaşkına çevirdi. Damadın ağabeyi Mehmet Ertaş, kardeşine piyasa değeri toplamda 50 bin lirayı bulan 5 adet son model iPhone XS Max telefon taktı.




 

Böyle Bir Hediyeden Haberim Yoktu

Ağabeyinin takısı karşısında şaşkına dönen damat İsmail Ertaş, "Çok mutluyum şu anda, telefondan hiç haberim yoktu, böyle bir hediye beklemiyordum. İyi oldu, güzel oldu artık eşimle beraber kullanırız" dedi.
Gelin Gülşah Ece ise "İşleri gereği herhalde onu uygun gördüler. Böyle bir hediye hiç beklemiyordum" diye konuştu.





 

Son Düğünümüzde 5 Tane Telefon Taktım  

Kardeşine akıllı telefon hediye eden Mehmet Ertaş da, "Canım kardeşimin düğünü, son düğünümüz. Kardeşime 5 tane son model akıllı telefon taktım. Hayırlı olsun mutluluklar dilerim" şeklinde konuştu.






Editör: Bahar Yüksel
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