​Erdoğan’dan Esnafa 100 Bin TL Kredi

Validen de Açıklama Geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına KOSGEB aracılığıyla 100 bin TL'ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verileceğini açıkladı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına KOSGEB aracılığıyla 100 bin TL'ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verileceğini açıkladı.Editör: Bahar Yüksel