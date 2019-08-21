​Erdoğan’dan Esnafa 100 Bin TL Kredi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına KOSGEB aracılığıyla 100 bin TL'ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verileceğini açıkladı.
Validen de Açıklama GeldiSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına KOSGEB aracılığıyla 100 bin TL'ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verileceğini açıkladı.
Editör: Bahar Yüksel
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