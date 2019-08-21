​Eski Mankenden İmamoğlun’a Sert Çıkış

Bir Sen, Bir Trump Bir de Kim Jong-un Şov Yapmadan Duramıyorsunuz

İstanbul'da yaşanan sel felaketi sokaklar nehre dönmesine, bir çok iş yerinde su baskınlarına ve bir vatandaş hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Yaşanan bu sel felaketinde Bodrum'da tatilde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na vatandaşlardan büyük tepki gelirken İmamoğlu, zarar gören bölgelerdeki esnaflarla görüşme sağlamak için İstanbul’a geri dönmüştü.İş yerleri zarar gören esnaf başta olmak üzere vatandaşlarla görüşen İmamoğlu'nun aynı gün yeniden Bodrum'a dönmesine eski manken Tuğçe Kazaz'dan tepki geldi.Yaptığı siyasi çıkışlarla gündemden düşmeyen Tuğçe Kazaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul ne yazık ki bir sel felaketi yaşadı. Elbette önceki belediyelerin bunda payı çok büyük ama sıra şova gelince başkan göründü. Bir sen, bir Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, bir de Trump şov yapmadan o koltuklarda duramıyorsunuz. Neyse, içi boş işlere ve bol güneşlere devam." dedi.Editör: Bahar Yüksel