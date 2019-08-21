-​Memurlar ile Hükümet Yine Anlaşamadı

Görüşmeler Uzlaşmazlıkla Sonuçlandı

-​Memurlar ile Hükümet Yine AnlaşamadıKonuyla ilgili ilk açıklamayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı. Yalçın, Twitter hesabından yaptığı tek cümlelik bir açıklama ile görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını duyurdu.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı açıklamada "5.Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır." İfadelerine yer verdi.Memur-Sen'in görüşmeler ile ilgili gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.Editör: Bahar Yüksel