-Memurlar ile Hükümet Yine Anlaşamadı
Görüşmeler Uzlaşmazlıkla SonuçlandıKonuyla ilgili ilk açıklamayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı. Yalçın, Twitter hesabından yaptığı tek cümlelik bir açıklama ile görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını duyurdu.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı açıklamada "5.Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır." İfadelerine yer verdi.
Memur-Sen'in görüşmeler ile ilgili gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.
Editör: Bahar Yüksel
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