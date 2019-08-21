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Bu haber 21 Ağustos 2019 21:00:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Memurlar ile Hükümet Yine Anlaşamadı

1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri mütabakatsızlıkla sonuçlandı. Toplu Sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında anlaşma sağlanamadı.

​Memurlar ile Hükümet Yine Anlaşamadı

-​Memurlar ile Hükümet Yine Anlaşamadı

 

Görüşmeler Uzlaşmazlıkla Sonuçlandı

Konuyla ilgili ilk açıklamayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı. Yalçın, Twitter hesabından yaptığı tek cümlelik bir açıklama ile görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını duyurdu. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı açıklamada "5.Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır." İfadelerine yer verdi.

Memur-Sen'in görüşmeler ile ilgili gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor. 


Editör: Bahar Yüksel
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Güncel
​Memurlar ile Hükümet Yine Anlaşamadı
​Memurlar ile Hükümet Yine Anlaşamadı
1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri mütabakatsızlıkla sonuçlandı. Toplu Sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında anlaşma sağlanamadı.
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