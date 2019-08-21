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Bu haber 21 Ağustos 2019 08:09:07 Tarihinde eklenmiştir.

Üvey Torun Dehşet Saçtı! 1 Ölü, 1 Yaralı

Bir kişi, ninesini boğazından bıçaklayarak öldürürken, dedesini de ağır yaraladı.

Üvey Torun Dehşet Saçtı! 1 Ölü, 1 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Gönen Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi 50 numaralı eve gelen F.S. (32) isimli şahıs, bilinmeyen bir sebeple üvey dedesi Fidan Kangal'ı (81)sırtından bıçaklayıp ninesi Bedriye Kangal'ın(80) ise bıçakla boğazını kesti. Bedriye Kangal olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı Fidan Kangal ise Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat emniyet birimlerince sürdürülüyor. 
 


 

 Dehşet saçan üvey torun yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde ninesini boğazından bıçaklayarak öldüren ve dedesini de ağır yaralayan şahıs yakalandı. 
 
 
 

Editör: Bahar Yüksel
 
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