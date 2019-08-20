İçişleri Bakanı Süleyman Soylu / Şanlıurfa'da Canlı Bomba Yakaladık

Böyle Bir Şehirde Bir Sahabe İsmini, Din Büyüğünün İsmini Çıkaracaksın Teröristin İsmini Koyacaksın

Şanlıurfa Ve Kızıltepe'de Bomba Yakalandı

Biz Dünkü Türkiye Değiliz: Güçlü Bir Türkiye'yiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Soylu, üç ile atanan kayyumlarla ilgili soruya ilişkin "Mehmet Cavit Bilici, Sağlık İşleri Daire Başkanı diyor. Şurada Diyarbakır Belediyesi amblemi var, burada ayyıldızlı bayrak var. Türk Bayrağı'na tahammül etmeyeceksin, teröre batmış adamları belediyeye alacaksın. Terör örgütlerinin öldürülen teröristleri bayramda ananı, babanı ziyaret etmeden önce onları ziyaret edeceksin. Diyarbakır bizim manevi kültürümüzün, medeniyetimizin en renkli şehridir. Sahabeler var. İki tane peygamber var orada. Yanyana yatıyorlar. Böyle bir şehirde bir sahabe ismini, din büyüğünün ismini çıkaracaksın teröristin ismini koyacaksın. Biz yönetme yetkisini vatandaşın verdiği birisi olarak tamam siz bunları yapabilirsiniz diyeceksiniz. Yarın barikat ve diğer olaylar olduğu zaman." açıklamasını yaptı.Bakan Soylu, Türkiye'nin önemli bir merkezine giden canlı bombanın Şanlıurfa'da yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu, "Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'da yakaladık. Bundan bir hafta önce onun 4 katı büyüklüğündeki bombayı yakaladık. DEAŞ talimatını gruplarınızı küçülteceksiniz diyor. PKK'ya da talimat aynı, grupları küçülteceksiniz, vurkaç yapacaksınız, ekonomik, turistik şehirlerin merkezinde eylemler yapacaksınız. Biz bunlara imkan sağlarsak, iltisaklı irtibatlılarına imkan sağlarsak Türkiye’nin geçmiş dönemde yaşandığını tekrar yaşarız" ifadelerini kullandı.Ayrıca Soylu, "1 saat önce Kızıltepe'den yine bir vilayetimize giden bir bombayı arkadaşlarımız yine yolda yakaladılar. 1 saat önce. Biz dünyanın en önemli bölgesindeyiz. Biz dünkü Türkiye değiliz güçlü bir Türkiye'yiz." dedi.Editör: Ahmet Şen