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Bu haber 20 Ağustos 2019 22:40:00 Tarihinde eklenmiştir.

Terör Propagandasına 9 Gözaltı

PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüt adına eylemlere katıldıkları tespit edilen 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Terör Propagandasına 9 Gözaltı

Terör Propagandasına 9 Gözaltı


Ağrı'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüt adına eylemlere katıldıkları tespit edilen 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.




 

Sosyal Medya Hesapları Üzerinden  Terör Örgütü Propagandası İçerikli Paylaşımlar Yapıyorlardı


Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilerin tespit edilip, faaliyetlerinin engellenmesi adına çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Ağrı merkez ve Doğubayazıt, Patnos, Eleşkirt ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar yapan ayrıca PKK/KCK terör örgütü propagandasına dönüşen eylem, etkinlik ve basın açıklamalarına katıldığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyon neticesinde 9 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi. 



 

Çok Sayıda Dijital Materyalin Ele Geçirildiği Belirtildi

Açıklamada ayrıca yakalanan şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramalarda ise, 2 ruhsatsız tabanca, 1 faturasız kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsat tarihi geçmiş av tüfeği, 1 el yapımı hançer ile yakalanan silahlara ait fişek ve çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi. 




Editör: Ahmet Şen
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