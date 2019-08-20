Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş’ı Hastanede Ziyaret Ederek Geçmiş Olsun Dileklerinde Bulundu

Şanlıurfalı'lar İçin Elimden Geleni Yapmaya Hazırım

Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş’ı Harran Üniversitesi Hastanesi ‘nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş’ın sağlık durumu hakkında Başhekimden bilgi alan Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız; ayrıca hastanenin durumu ve eksikleri hakkında da başhekimden bilgi alarak Şanlıurfa ve vatandaşları için elinden geleni yapacağını belirtti.Editör: Ahmet Şen