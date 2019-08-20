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Bu haber 20 Ağustos 2019 19:28:53 Tarihinde eklenmiştir.

Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş’ı Hastanede Ziyaret Ederek Geçmiş Olsun Dileklerinde Bulundu

Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş’ı Harran Üniversitesi Hastanesi ‘nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş’ı Hastanede Ziyaret Ederek Geçmiş Olsun Dileklerinde Bulundu

Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş’ı Harran Üniversitesi Hastanesi ‘nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



 

Şanlıurfalı'lar İçin Elimden Geleni Yapmaya Hazırım

Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş’ın sağlık durumu hakkında Başhekimden bilgi alan Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız; ayrıca hastanenin durumu ve eksikleri hakkında da başhekimden bilgi alarak Şanlıurfa ve vatandaşları için elinden geleni yapacağını belirtti. 


Editör: Ahmet Şen
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Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş’ı Hastanede Ziyaret Ederek Geçmiş Olsun Dileklerinde Bulundu
Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş’ı Hastanede Ziyaret Ederek Geçmiş Olsun Dileklerinde Bulundu
Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş’ı Harran Üniversitesi Hastanesi ‘nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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