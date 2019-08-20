Şanlıurfa Haliliye Kaymakamlığı Tarafından Yürütülen Saklı Tarih Germuş Projesi Kapanış Töreni Bugün Gerçekleşti

Projenin Hazırlanmasında Emeği Geçenleri Kutluyorum

"Saklı Tarih Germuş" Projesi Ajans Tarafından Onaylanmıştı

"Yeni Bir Görünüme Kavuşacak"

"Yabancı Turistlerin Dikkatini Çekecek"

"Göbeklitepe'ye Gelenler Önce Buraya Uğruyor"

Haliliye Kaymakamlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Saklı Tarih Germuş projesi kapanış töreni bugün gerçekleşti.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sinevizyon gösterisi yapılarak Germuş Kilisesi hakkında bilgilendirme yapıldı.Törende konuşan Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz; “Bilindiği üzere; Germuş İlçemiz sınırları içerisinde yer alan tarihi geçmişi olan bir yerleşim birimimizdir. Germuş Kilisesi, Merkezin 10 km kuzeydoğusunda Germuş dağlarının, eteklerinde kurulan Germuş Köyü’nde yer alır. Köyün bugünkü ismi Dağeteği’dir. 19.yy’de yapıldığı tahmin edilmektedir. Kilise alanı, bir akarsu, bir kilise (Aziz Yakup Kilisesi) ve kilisenin toplantı meydanından oluşur. Kilise, taştan ve iki katlı olarak inşa edilmiştir. Şanlıurfa Merkeze 10 km mesafede ve Göbeklitepe’ye 5 km mesafede olan Germuş Kilisesi çevresi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teklifi, Bakanlar Kurulunun Kararı ile Turizm Merkezi olarak ilan edilmiş bir yerdir. Bu yerin Şanlıurfa turizmine daha fazla katkı sunması amacıyla Kaymakamlığımızca 2018 Yılı Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Program Kapsamında hazırlanan "Saklı Tarih Germuş" isimli projemizi hazırlayarak Karacadağ Kalkınma Ajansına sunduk. Projemiz yapılan değerlendirmelerden sonra uygun görülerek 19.07.2018 tarihinde onaylandı. Umarım bu proje ile Germuş ve civarı ile Germuş Kilisesi terk edilmişlikten ve ileriki dönemlerde yapılacak bir restorasyon projesi ile yıkılmaktan kurtulur. Projenin hazırlanmasında emeği geçenleri kutluyorum” dedi.Haliliye Kaymakamlığınca 2018 Yılı Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Program Kapsamında hazırlanan "Saklı Tarih Germuş" isimli projesi Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından onaylandı.Şanlıurfa kent merkezinin 10 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Germuş Dağı'nın eteğindeki Dağeteği Mahallesi'nde bulunan tarihi kilise zamana direniyor.Kitabesi olmadığı için yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen ancak 19. yüzyılın başlarında yaptırıldığı tahmin edilen kilisenin girişinde yapı boyunca yükselen üç sivri kemerli cephe bulunuyor.Farklı zamanlarda yapılan tadilatlarda kısmen özelliğini kaybeden tarihi kilise, "tarihin başlangıç noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'ye de 5 kilometre mesafede bulunuyor.Kilisenin bulunduğu bölgede yer alan çok sayıdaki eski yapı ve tüneller de dikkati çekiyor.Germuş Kilisesi'nin turizme kazandırılması için harekete geçen Haliliye Kaymakamlığı'nın, "Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı" kapsamında hazırladığı "Saklı Tarih Germuş" projesi Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından onaylandı.Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Germuş Kilisesi'ni turizme kazandırmak istediklerini ve bu doğrultuda çalışma yürüttüklerini belirtti.Gelecekte kilisenin restorasyonunun da mümkün olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Germuş Kilise'nin güzel bir görünüme kavuşması için çalışma yürüteceğiz. Bu projeyle kilisenin tadilatı, temizliği, ışıklandırması ve çevre düzenlemesini gerçekleştireceğiz. Umarım bu çalışmalarla Germuş Kilisesi yeni bir görünüme kavuşacak ve turizme de önemli katkı sağlayacaktır. Projenin hazırlanmasında emeği geçenleri kutluyorum" dedi.Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da kentin son dönemlerde turizm alanında yakaladığı ivmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi.Özellikle Göbeklitepe sayesinde yabancı turistlerin bölgeye ilgi gösterdiğini aktaran Çoban, turistlerin Germuş Kilisesi'ni de ziyaret ettiğini dile getirdi.Kilisenin bulunduğu bölgede Ermenilerin de yaşadığına işaret eden Müslüm Çoban, söz konusu bölgedeki eski evlerin ve yeraltı yapılarının da turizme kazandırılmasını istedi.Çoban, Germuş Kilisesi'nin özellikle yabancı turistleri bölgeye çekeceğine inandıklarını ve bunu beklediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:"Uzun yıllardır bakım görmeyen yapı maalesef çok tahrip edilmiş. Bu anlamda kilisenin tadilatının yapılması çok önemli. Tadilatın ardından turizme kazandırılması da çok yerinde bir karar. Bu bölgenin ve kilisenin Hristiyanlar açısından önemi çok fazla. Köyde iki kilise bulunuyor ama küçük kilise neredeyse tamamen yıkılmış. Ermeni kilisesi hala ayakta.Bir yerde birden fazla kilise varsa bu onun önemini belirtir. Kilisenin turizme açılması özellikle yabancı turistlerin dikkatini çekecektir. Göbeklitepe'nin UNESCO'ya alınmasıyla yabancı turistler daha çok buraya gelmeye başladı. Bunlar aynı zamanda Germuş Kilisesi'ni de ziyaret edecektir. Bu da turistlerin kentte daha fazla zaman geçirmesi anlamına geliyor. Mardin güzergahında Göbeklitepe'ye yakın olan bölge turizme önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca gelecekte burada yapılacak kazılarla bölgenin tarihi daha da belirginleşecektir."Germuş Kilisesi ile tarihi mekanların bekçiliğini yapan Casım Acar ise yıllarca kaçak kazı yapmak isteyenlerle mücadele ettiğini söyledi.Kilisenin bakımının yapılarak turizme kazandırılmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Acar, şunları kaydetti:"Kilisenin buradaki dağlardan getirilen kesme taşlardan 7 yılda yapıldığı rivayet ediliyor. Büyüklerimiz bu köyün eskiden önemli bir yere sahip olduğunu anlatırlar. Yeraltı çarşıları, tüneller ve çeşitli yapılar mevcut. Göbeklitepe'ye gelenler önce buraya uğruyor ve daha çok yabancı turistler geliyor ama bakımsızlık nedeniyle kötü hale geldi. İnşallah tadilatı yapılıp hak ettiği değere ulaşır."Editör: Ahmet Şen