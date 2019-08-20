Harran’da Kilitli Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Devam Ediyor

Vatandaşlar Teşekkür Etti









Hedefimiz Modern Bir Kent İnşa Etmektir

Harran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un talimatlarıyla, Süleyman Demirel Mahallesinde kilitli parke taşı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un “Merkez ve Kırsal mahalle ayırımı yapılmayacak ” talimatı ile yol yapım çalışmalarına hız veren Harran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleyman Demirel mahallesinde kilitli parke taşı çalışmalarına devam ediyor.Başkan Mahmut Özyavuz’un talimatlarıyla belediye ekipleri ilçe genelindeki hummalı çalışmalarını merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin sürdürüyor. Yol açma, stabilize, parke ve bakım onarım çalışmalarını yürüten ekipler, yaptığı çalışmalarla da vatandaşların taktirini topluyor.Merkez ve kırsal mahallelerde devam eden yol yapım çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz; Vatandaşlarımızın özellikle kışın çamur yazın da tozdan dolayı yaşadığı mağduriyeti gidermek için ekiplerimiz çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Halkımızın yaşam standartlarını yükseltecek faaliyetleri de ara vermeden sürdüreceğiz. Gerek kırsal gerekse de merkez mahallelerimizde program dâhilinde hizmet götüreceğiz. Hedefimiz modern bir kent inşa etmektir. “ şeklinde konuştu.Editör: Ahmet Şen