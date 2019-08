Şanlıurfa’da Son Altı Ayda 378 Çocuk İstismara Uğradı

“Çocuklar Bizim Geleceğimiz, Bir An Önce Harekete Geçmeliyiz"

Şanlıurfa’da Son Altı Ayda 378 Çocuk İstismara UğradıŞanlıurfa Barosu’nun hazırladığı rapora göre, 2019’un ilk altı ayında Şanlıurfa’da 378 çocuk istismara maruz kaldı. Raporda yaş aralığı 12-16 olan çocuklardan 21’inin hamile kaldığı belirtildi.Şanlıurfa Barosu’nun adli kayıtlara yansıyan olaylardan yola çıkarak hazırladığı rapora göre, 2019’un ilk altı ayında Şanlıurfa’da 378 çocuk istismara maruz kaldı. Raporda yaş aralığı 12-16 olan çocuklardan 21’inin hamile kaldığı belirtildi. Şanlıurfa İl Kadın Platformu, "Söz konusu sayı, sadece yargıya yansıyanlar, gerçek rakamların bunun çok üstünde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çocuk istismarının hiçbir mazereti ve gerekçesi olamaz. Çocuklar bizim geleceğimiz, bir an önce harekete geçmeliyiz" çağrısı yaptı.Cumhuriyet’ten Bekir Şahin’in haberine göre; 378 çocuğun 287’si kız, 91’i erkek. Cinsel istismara uğrayan çocukların yaş aralığı 12-16. Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi ve Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Zeynep Dilet Polat şöyle konuştu: “Söz konusu sayı, sadece yargıya yansıyanlar olurken, gerçek rakamların bunun çok üstünde olduğunu biliyoruz. Bu vahim tablo karşısında her birey ve ilgili her kurum sorumluluk sahibidir. Anne karnına düştüğü andan itibaren çocuğu koruma, kollama ve güvenli bir yaşam hakkı sunmak devletin temel görevidir.”Editör: Ahmet Şen