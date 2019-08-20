Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 20 Ağustos 2019 16:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Son Altı Ayda 378 Çocuk İstismara Uğradı

Şanlıurfa Barosu’nun hazırladığı rapora göre, 2019’un ilk altı ayında Şanlıurfa’da 378 çocuk istismara maruz kaldı. Raporda yaş aralığı 12-16 olan çocuklardan 21’inin hamile kaldığı belirtildi.

Şanlıurfa’da Son Altı Ayda 378 Çocuk İstismara Uğradı

Şanlıurfa’da Son Altı Ayda 378 Çocuk İstismara Uğradı


Şanlıurfa Barosu’nun hazırladığı rapora göre, 2019’un ilk altı ayında Şanlıurfa’da 378 çocuk istismara maruz kaldı. Raporda yaş aralığı 12-16 olan çocuklardan 21’inin hamile kaldığı belirtildi.



 

“Çocuklar Bizim Geleceğimiz, Bir An Önce Harekete Geçmeliyiz" 

Şanlıurfa Barosu’nun adli kayıtlara yansıyan olaylardan yola çıkarak hazırladığı rapora göre, 2019’un ilk altı ayında Şanlıurfa’da 378 çocuk istismara maruz kaldı. Raporda yaş aralığı 12-16 olan çocuklardan 21’inin hamile kaldığı belirtildi. Şanlıurfa İl Kadın Platformu, "Söz konusu sayı, sadece yargıya yansıyanlar, gerçek rakamların bunun çok üstünde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çocuk istismarının hiçbir mazereti ve gerekçesi olamaz. Çocuklar bizim geleceğimiz, bir an önce harekete geçmeliyiz" çağrısı yaptı.



 

“Anne Karnına Düştüğü Andan İtibaren Çocuğu Koruma, Kollama Ve Güvenli Bir Yaşam Hakkı Sunmak Devletin Temel Görevidir” 

Cumhuriyet’ten Bekir Şahin’in haberine göre; 378 çocuğun 287’si kız, 91’i erkek. Cinsel istismara uğrayan çocukların yaş aralığı 12-16. Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi ve Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Zeynep Dilet Polat şöyle konuştu: “Söz konusu sayı, sadece yargıya yansıyanlar olurken, gerçek rakamların bunun çok üstünde olduğunu biliyoruz. Bu vahim tablo karşısında her birey ve ilgili her kurum sorumluluk sahibidir. Anne karnına düştüğü andan itibaren çocuğu koruma, kollama ve güvenli bir yaşam hakkı sunmak devletin temel görevidir.”




Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Şanlıurfa’da Son Altı Ayda 378 Çocuk İstismara Uğradı
Şanlıurfa’da Son Altı Ayda 378 Çocuk İstismara Uğradı
Şanlıurfa Barosu’nun hazırladığı rapora göre, 2019’un ilk altı ayında Şanlıurfa’da 378 çocuk istismara maruz kaldı. Raporda yaş aralığı 12-16 olan çocuklardan 21’inin hamile kaldığı belirtildi.
Taşıdıkları Oyuncak Ayının İçerisinde Bomba Çıkan 2 Kişi Tutuklandı
Taşıdıkları Oyuncak Ayının İçerisinde Bomba Çıkan 2 Kişi Tutuklandı
1'i çocuk, 3'ü kadın 9 kişinin bulunduğu araçta arama yapan polis, bagajdaki sırt çantasında kırmızı renkli oyuncak ayının içine gizlenmiş patlayıcı tespit etti.
540 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
540 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.
​Şanlıurfa’da Minibüsün Çarptığı Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa’da Minibüsün Çarptığı Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde minibüsün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.
​Başkanları Görevden Alındı Diye Protesto Yaptılar! HDP İl Yönetiminin de Olduğu 22 Kişi Gözlatında
​Başkanları Görevden Alındı Diye Protesto Yaptılar! HDP İl Yönetiminin de Olduğu 22 Kişi Gözlatında
İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasını protesto etmek isteyen ve aralarında Muğla HDP il teşkilatı ve üyelerinin de bulunduğu grup izinsiz basın açıklaması yapmakta direnince gözaltına alındılar.
​AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekillerinin İçinde Olduğu Araç Kaza Yaptı
​AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekillerinin İçinde Olduğu Araç Kaza Yaptı
TARİŞ tarafından İzmir’de düzenlenen toplantıya katılmak üzere Manisa’dan yola çıkan AK Parti’li milletvekillerinin içinde bulunduğu araç İzmir’in Bornova ilçesi Çiçekli mevki'inde kaza yaptı.
​Kayınbaba Dehşet Saçtı! 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
​Kayınbaba Dehşet Saçtı! 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Tartıştığı gelinini silahla öldüren şahıs, ardından intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.
​3 Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
​3 Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı’nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia ÖZgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden uzaklaştırıldı.
Annesinin Ardından Kızının da Ölüm Haberi Geldi
Annesinin Ardından Kızının da Ölüm Haberi Geldi
Annesi Kurtarmaya Çalışırken Ölmüştü, Kızı Da Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da Serinlemek İçin Suya Giren Suriyeli Bir Kişiden Hala Haber Alınamadı
Şanlıurfa'da Serinlemek İçin Suya Giren Suriyeli Bir Kişiden Hala Haber Alınamadı
Şanlıurfa'da Serinlemek İçin Suya Giren Suriyeli Bir Kişiden Hala Haber Alınamadı
Ceylanpınar'daki Toplu İntiharlarla İlgili Belediye Çalışanları Açıklama Yaptı
Ceylanpınar'daki Toplu İntiharlarla İlgili Belediye Çalışanları Açıklama Yaptı
Belediye'den Arap Olduğumuz İçin İşten Atıldık İddiasına Belediye çalışanlarından yanıt geldi
​Suriye Yönetimi İstanbul’daki Mültecilere Eve Dönün Çağrısında Bulundu
​Suriye Yönetimi İstanbul’daki Mültecilere Eve Dönün Çağrısında Bulundu
Esed'in müftüsü Ahmed Hassoun, Hz. Muhammed'in kendisine zülmeden Mekke ehlini affetmesini örnek vererek Esed'in de mültecileri affettiğini söyledi
Şanlıurfa’da Son Altı Ayda 378 Çocuk İstismara Uğradı
Şanlıurfa’da Son Altı Ayda 378 Çocuk İstismara Uğradı
​Mevsimlik Tarım İşçileri 'Ekmek Parası' İçin Mülteci Hayatı Yaşıyor
​Mevsimlik Tarım İşçileri 'Ekmek Parası' İçin Mülteci Hayatı Yaşıyor
​Adıyaman’da Kuş Figürlü Mozaik Bulundu
​Adıyaman’da Kuş Figürlü Mozaik Bulundu
Taşıdıkları Oyuncak Ayının İçerisinde Bomba Çıkan 2 Kişi Tutuklandı
Taşıdıkları Oyuncak Ayının İçerisinde Bomba Çıkan 2 Kişi Tutuklandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:10
Güneş
05:38
Öğle
12:33
İkindi
16:17
Akşam
19:19
Yatsı
20:41
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿