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Bu haber 20 Ağustos 2019 12:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Dicle Elektrik Şanlıurfa’nın Merkez Karaköprü İlçesinde 1 Milyon Liralık Aydınlatma Yatırımı Gerçekleştirdi

Dicle Elektrik Şanlıurfa’nın Merkez Karaköprü İlçesinde 1 Milyon Liralık Aydınlatma Yatırımı Gerçekleştirdi.

Dicle Elektrik Şanlıurfa’nın Merkez Karaköprü İlçesinde 1 Milyon Liralık Aydınlatma Yatırımı Gerçekleştirdi

Dicle Elektrik’ten Karaköprü’ye 1 Milyon Liralık Aydınlatma Yatırımı


 

Dicle Elektrik Şanlıurfa’nın Merkez Karaköprü İlçesinde 1 Milyon Liralık Aydınlatma Yatırımı Gerçekleştirdi.


Dağıtım bölgesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) hizmet kalitesi yönetmeliklerine uygun yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, yerleşim birimlerindeki aydınlatma yatırımlarını da ihmal etmiyor. Bu çerçevede Karaköprü’de aydınlatma şebekesi tesis eden enerji şirketi, 1140 ve 1184’üncü sokaklar arasındaki bölgeye 80 galvanizli direk dikti. Dikilen bu direklere 100 adet armatür montajını gerçekleştiren Dicle Elektrik ekipleri, söz konusu direkler arasına da 2 kilometre uzunluğunda iletim hattı çekti. Karaköprü’deki aydınlatma şebekesinin tesisi için 1 milyon liralık yatırım gerçekleştiren Dicle Elektrik tarafından yapılan çalışma ilçe ilçedeki cadde ve sokaklar ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Aydınlatma yatırımından dolayı enerji şirketine teşekkür eden Karaköprülü vatandaşlar, aydınlatma şebekesi sayesinde geceleri bir yerden başka bir yere artık çok daha güvenle gidebildiklerini söylediler.


 

Batman’da Aydınlatma Denetimi


Dicle Elektrik, Batman’da TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından gerçekleştirilecek aydınlatma denetimi ile olarak da bilgilendirmede bulundu.

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, ‘’Yönetmelikler gereği belli periyodlar ile aydınlatma tesisleri ve ölçü devreleri TEDAŞ tarafından denetlenmektedir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında 19 Ağustos tarihinde başlayan denetim 24 Ağustos tarihinde son bulacaktır. Bu süre içerisinde Batman merkez, ilçe, belde ve köylerde aydınlatma şebekesinde yapılacak test ve kontroller nedeniyle gündüz de lambalar açık olabilecektir’’ dedi.




Editör: Ahmet Şen
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Dicle Elektrik Şanlıurfa’nın Merkez Karaköprü İlçesinde 1 Milyon Liralık Aydınlatma Yatırımı Gerçekleştirdi
Dicle Elektrik Şanlıurfa’nın Merkez Karaköprü İlçesinde 1 Milyon Liralık Aydınlatma Yatırımı Gerçekleştirdi
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