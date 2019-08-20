Çaya: Şeker Tadında Sımsıcak Bir Zam Yapıldı

25 Haziran’da Yüzde 15 Zamlanan Çaya Yeni Bir Zam Daha Eklendi

Ağzımızın Tadı Kalmadı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından tüm çay gruplarında yüzde 15 oranında zam yapıldı.25 Hazirandan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında zamlanan çay fiyatlarına yeni bir zam daha geldi.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 'işletme mamülü çay fiyatlarına ekonomik koşullardaki gelişmeler' ve 'girdi maliyetlerindeki artışlar'ı gerekçe göstererek yüzde 15’lik zammı 25 Haziran itibariyle uygulamıştı.Gazetemanifesto'nun haberine göre, çaya yeni bir zam kararı daha alındı. Buna göre ÇAYKUR’un bugünden (20 Ağustos 2019) itibaren tüm kuru çay gruplarında yüzde 15 zama gittiği öğrenildi.CHP’li Barış Yarkadaş, "Çaya bugün yine yüzde 15 zam gelecek! İktidar yönetemedikçe, halkın sofrasına göz dikiyor! İşte çaya bugün yapılacak zamla birlikte yeni fiyatlar… Ağzımızın tadı kalmadı…” diyerek zamlı tarifeyi paylaştı.Editör: Ahmet Şen