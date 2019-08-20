Jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.
540 Adet Uyuşturucu Hap Ele GeçirildiEdinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 Karayolu Elmalık mevki'inde uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir otomobili durdurdu. Durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 540 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.
Operasyonda 3 Kişi Gözaltına AlındıJandarma ekiplerinin, Mengen ilçesinde TAPDK ruhsatı olmadığı halde sigara ve alkollü içki satışı yapıldığı tespit edilen 3 işletmeye yapılan operasyonda 18 şişe rakı, 1 şişe viski, 7 şişe şarap, 675 şişe bira ve 17 paket sigara ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Editör: Ahmet Şen
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