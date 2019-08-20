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Bu haber 20 Ağustos 2019 08:33:53 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Minibüsün Çarptığı Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde minibüsün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

​Şanlıurfa’da Minibüsün Çarptığı Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa’da Minibüsün Çarptığı Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti 

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde minibüsün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti. 



 

Minibüs Sürücüsü Gözaltına Alındı 

Edinilen bilgiye göre, Ulubağ Mahallesi'nde H.B. idaresindeki 63 ML 816 plakalı minibüs, sokakta bisikletiyle oynayan Halil Polat'a (9) çarptı. Kazada ağır yaralanan Polat, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahaleye rağmen Polat, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Minibüs sürücüsü H.B. ise gözaltına alındı. 


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Şanlıurfa’da Minibüsün Çarptığı Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa’da Minibüsün Çarptığı Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde minibüsün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.
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