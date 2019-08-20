Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay Yemyeşil Urfa Projesi'ne Duyarsız Kalmadı

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi olarak Projeye Tam Destek Olacağız

Yemyeşil Urfa Projesi Nedir?

İşte Mehmet Sarmış Hocanın Yaptığı O Paylaşımı ve Gelen Bazı Yorumlar:

Adı “YEMYEŞİL URFA” Olsun.

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’dan Yemyeşil Urfa Kampanyasına DestekŞanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay Yemyeşil Urfa projesine tam destek olacağını belirterek şunları söyledi:TBMM Çevre Komisyonu Üyesi olarak, Şanlıurfa'mız için Yemyeşil Urfa Platformu tarafından başlatılan Yemyeşil Urfa kampanyasına tam destek olacağız.Bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn Zeynel Abidin Beyazgül, BBB Sekreteri Vekili Sn Mahmut Kırıkçı, Yemyeşil Urfa Platformu Sözcüsü Sn Mehmet Sarmış ve platformun değerli üyeleri ile bir araya geldik.Hem büyükşehir belediyesi hem de ilçe belediyeleri nezdinde ne yapılması gerektiğini istişare ettik.Bu kampanya ancak el birliği yaparsak amacına ulaşabilir. Onun için tüm hemşehrilerimizin kampanyaya destek olmasını istirham ediyorum.Biz de Ankara'ya döner dönmez Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde çalışmalara başlayacağız.” dedi.Şanlıurfa'da öğretim görevlisi Hüseyin Eriş tarafından başlatılan ve eğitimci yazar Mehmet Sarmış tarafından sahiplenilen yemyeşil bir Şanlıurfa için Platformu oluşturuldu.Eğitimciler, tüm kesimlerden ‘Yemyeşil Urfa’ kampanyasına destek bekliyorEğitimci – Yazar Mehmet Sarmış ve Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Hüseyin Eriş’in başlattığı ‘Yemyeşil Urfa’ kampanyası için çağrı yaptı. Başlatılacak çalışmaya kenttin yeşil alana dönüşeceği vurgulandı. Açıklamada bütün dinamiklerin üzerine düşen görevi yapması gerektiği belirtildi.Kısa bir süre önce başlatılan kampanya verilen desteklerle çığ gibi büyüdü ve bütün Şanlıurfalı’ların semtlerini bir proje haline geldi. Bir şok resmi kurumdan da destek alan bu kampanya için sivil bir Platformu oluşturuldu. Oluşturulan Platformu ilk toplantısını yapan ekip konu ile ilgili bir dizi karar aldı aldı. YEŞİL URFA'YA BİR ADIM DAHA Yeni oluşturulan platformun kimlerden oluştuğu ve neler yapacağı ile ilgili bir açıklama yapan Mehmet sarmış şunları söyledi: Sevgili dostlar! Sizlerden gelen teklifleri de dikkate alıp çalışmalarımızı ve beklentilerimizi yetkililere iletmek ve takipçisi olmak için yedi kişilik bir platform oluşturduk: Hüseyin Eriş Mustafa Tepe, Veysel Polat, Faruk Akbaş, Abdurrahman Kırıkçı, Zeki Kurt, Mehmet Sarmış, bu akşam ilk toplantımızı yapıp ortak kararlar aldık. Haftaya başta Sayın Valimiz olmak üzere ilgili ve yetkili makamları ziyaret edip meramımızı anlatacak ve dosyalarımızı sunacağız inşallah.“Başta değerli basın mensupları olmak üzere destek verin lütfen.Yemyeşil UrfaTürkiye’nin en sıcak ve yeşili en az şehri Urfa.Yemyeşil illeri gördükçe Urfa aklıma gelir, üzülürüm.Herhangi bir yerde ağaç dikim çalışmaları duyunca, “Niçin Urfa’da da yapılmaz?” diye hayıflanırım.Bugüne kadar çok yazı yazdım. Paylaşımlarda bulundum. Sık sık her ortamda dile getirdim. Bazı belediyelere teklif götürdüm.Nice başka insanımız bu konuyu dile getirdi.İşte yine yaz, yine sıcaktan bunalıyoruz.Sivas’ta Sivas Kongresinin (4 Eylül 1919) 100. yıldönümü dolayısıyla 2005’te başlatılan “Yeşil Sivas Projesi kapsamında 100 milyon fidan dikilmeye başlanmış ve sayı şimdiye kadar 96 milyonu geçmiş.Bu sabah televizyonda duydum, bir Afrika ülkesi olan Etiyopya’da bir günde 200 milyon ağaç dikilerek dünya rekoru kırılmış; hedefleri kısa zamanda 4 milyar ağaç dikmekmiş.Ve az önce okudum; Harran Üniversitesinden Hüseyin Eriş hocamız “Yemyeşil Urfa” adıyla bir ağaç dikim kampanyası başlatmış, herkesi destek vermeye çağırıyor.Sonuna kadar destekliyorum.Urfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun (11 Nisan 1920) 100. yıldönümü dolayısıyla hedefi en az 100 MİLYON AĞAÇ olan geniş çaplı bir kampanya başlatalım.Sayın Valimiz öncülük etsin. Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Ziraat Fakültesi, Tarım İl Müdürlüğü başı çeksin. Güzel bir organizasyon yapılsın.Askerler, polisler, memurlar, işçiler, öğrenciler ve bütün vatandaşlar katılsın.Her köye en az 500-1000 ağaç dikilsin.Urfa’nın ağaç dikimine uygun her yeri için bir planlama yapılsın.Hedefimiz; havası temiz, iklimi serin yemyeşil bir Urfa olsun.Biz görmedik, hiç olmazsa çocuklarımız, torunlarımız görsün.İnanın zor değil.”Editör: Ahmet Şen