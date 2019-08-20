Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 20 Ağustos 2019 01:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay Yemyeşil Urfa Projesi'ne Duyarsız Kalmadı

Akay: "TBMM Çevre Komisyonu Üyesi olarak, Şanlıurfa'mız için Yemyeşil Urfa Platformu tarafından başlatılan Yemyeşil Urfa kampanyasına tam destek olacağız." dedi

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay Yemyeşil Urfa Projesi'ne Duyarsız Kalmadı

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’dan Yemyeşil Urfa Kampanyasına Destek

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay Yemyeşil Urfa projesine tam destek olacağını belirterek şunları söyledi:



 

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi olarak Projeye Tam Destek Olacağız


TBMM Çevre Komisyonu Üyesi olarak, Şanlıurfa'mız için Yemyeşil Urfa Platformu tarafından başlatılan Yemyeşil Urfa kampanyasına tam destek olacağız.
Bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn Zeynel Abidin Beyazgül, BBB Sekreteri Vekili Sn Mahmut Kırıkçı, Yemyeşil Urfa Platformu Sözcüsü Sn Mehmet Sarmış ve platformun değerli üyeleri ile bir araya geldik.

Hem büyükşehir belediyesi hem de ilçe belediyeleri nezdinde ne yapılması gerektiğini istişare ettik.
Bu kampanya ancak el birliği yaparsak amacına ulaşabilir. Onun için tüm hemşehrilerimizin kampanyaya destek olmasını istirham ediyorum.
Biz de Ankara'ya döner dönmez Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde çalışmalara başlayacağız.” dedi.



 

Yemyeşil Urfa Projesi Nedir?

Şanlıurfa'da öğretim görevlisi Hüseyin Eriş tarafından başlatılan ve eğitimci yazar Mehmet Sarmış tarafından sahiplenilen yemyeşil bir Şanlıurfa için Platformu oluşturuldu.
Eğitimciler, tüm kesimlerden ‘Yemyeşil Urfa’ kampanyasına destek bekliyor
Eğitimci – Yazar Mehmet Sarmış ve Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Hüseyin Eriş’in başlattığı ‘Yemyeşil Urfa’ kampanyası için çağrı yaptı. Başlatılacak çalışmaya kenttin yeşil alana dönüşeceği vurgulandı. Açıklamada bütün dinamiklerin üzerine düşen görevi yapması gerektiği belirtildi.


Kısa bir süre önce başlatılan kampanya verilen desteklerle çığ gibi büyüdü ve bütün Şanlıurfalı’ların semtlerini bir proje haline geldi.  Bir şok resmi kurumdan da destek alan bu kampanya için sivil bir Platformu oluşturuldu.  Oluşturulan Platformu ilk toplantısını yapan ekip konu ile ilgili bir dizi karar aldı aldı. YEŞİL URFA'YA BİR ADIM DAHA Yeni oluşturulan platformun kimlerden oluştuğu ve neler yapacağı ile ilgili bir açıklama yapan Mehmet sarmış şunları söyledi: Sevgili dostlar! Sizlerden gelen teklifleri de dikkate alıp çalışmalarımızı ve beklentilerimizi yetkililere iletmek ve takipçisi olmak için yedi kişilik bir platform oluşturduk: Hüseyin Eriş Mustafa Tepe, Veysel Polat, Faruk Akbaş, Abdurrahman Kırıkçı, Zeki Kurt, Mehmet Sarmış, bu akşam ilk toplantımızı yapıp ortak kararlar aldık. Haftaya başta Sayın Valimiz olmak üzere ilgili ve yetkili makamları ziyaret edip meramımızı anlatacak ve dosyalarımızı sunacağız inşallah.


 

İşte Mehmet Sarmış Hocanın Yaptığı O Paylaşımı ve Gelen Bazı Yorumlar:

 “Başta değerli basın mensupları olmak üzere destek verin lütfen.
Yemyeşil Urfa
Türkiye’nin en sıcak ve yeşili en az şehri Urfa.
Yemyeşil illeri gördükçe Urfa aklıma gelir, üzülürüm.
Herhangi bir yerde ağaç dikim çalışmaları duyunca, “Niçin Urfa’da da yapılmaz?” diye hayıflanırım.
Bugüne kadar çok yazı yazdım. Paylaşımlarda bulundum. Sık sık her ortamda dile getirdim. Bazı belediyelere teklif götürdüm.
Nice başka insanımız bu konuyu dile getirdi.
İşte yine yaz, yine sıcaktan bunalıyoruz.

Sivas’ta Sivas Kongresinin (4 Eylül 1919) 100. yıldönümü dolayısıyla 2005’te başlatılan “Yeşil Sivas Projesi kapsamında 100 milyon fidan dikilmeye başlanmış ve sayı şimdiye kadar 96 milyonu geçmiş.


Bu sabah televizyonda duydum, bir Afrika ülkesi olan Etiyopya’da bir günde 200 milyon ağaç dikilerek dünya rekoru kırılmış; hedefleri kısa zamanda 4 milyar ağaç dikmekmiş.
Ve az önce okudum; Harran Üniversitesinden Hüseyin Eriş hocamız “Yemyeşil Urfa” adıyla bir ağaç dikim kampanyası başlatmış, herkesi destek vermeye çağırıyor.
Sonuna kadar destekliyorum.


 

Adı “YEMYEŞİL URFA” Olsun.

Urfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun (11 Nisan 1920) 100. yıldönümü dolayısıyla hedefi en az 100 MİLYON AĞAÇ olan geniş çaplı bir kampanya başlatalım.
Sayın Valimiz öncülük etsin. Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Ziraat Fakültesi, Tarım İl Müdürlüğü başı çeksin. Güzel bir organizasyon yapılsın.
Askerler, polisler, memurlar, işçiler, öğrenciler ve bütün vatandaşlar katılsın.
Her köye en az 500-1000 ağaç dikilsin.
Urfa’nın ağaç dikimine uygun her yeri için bir planlama yapılsın.
Hedefimiz; havası temiz, iklimi serin yemyeşil bir Urfa olsun.
Biz görmedik, hiç olmazsa çocuklarımız, torunlarımız görsün.
İnanın zor değil.”


 Editör: Ahmet Şen



 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay Yemyeşil Urfa Projesi'ne Duyarsız Kalmadı
Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay Yemyeşil Urfa Projesi'ne Duyarsız Kalmadı
Akay: "TBMM Çevre Komisyonu Üyesi olarak, Şanlıurfa'mız için Yemyeşil Urfa Platformu tarafından başlatılan Yemyeşil Urfa kampanyasına tam destek olacağız." dedi
Şanlıurfa’dan Aldığı Tohumdan 1 Metrelik Kabak Yetiştirdi
Şanlıurfa’dan Aldığı Tohumdan 1 Metrelik Kabak Yetiştirdi
Manisa’nın Kula ilçesinde çiftçilik işiyle uğraşan bir vatandaş, Şanlıurfa’dan denemek amacıyla getirdiği bal kabağı tohumundan, 1 metrelik kabak yetiştirdi.
​Erin: Kuyulu Ev Müzeye Dönüşecek
​Erin: Kuyulu Ev Müzeye Dönüşecek
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in geçtiğimiz günlerde açıkladığı, mülkiyeti Kuyulu ev adlı taşınmazın “Büyükşehir Belediyesi-ŞURKAV Şair Nabi Kültür Evi ve Müzesi”ne dönüştürülmesine yönelik protokol taraflarca imzalandı.
​Şanlıurfa’da Boğulan Küçük Elif Memleketinde Toprağa Verildi
​Şanlıurfa’da Boğulan Küçük Elif Memleketinde Toprağa Verildi
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde baraj gölünde boğulan 13 yaşındaki Elif Naz Çoban, memleketi Gaziantep’te defnedildi.
Şanlıurfa, Tercih Rekoru Kırmıştı! Kayıt Heyecanı Başladı
Şanlıurfa, Tercih Rekoru Kırmıştı! Kayıt Heyecanı Başladı
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerde kayıt dönemi başladı. Şanlıurfa Harran Üniversitesi 2019 yılında rekor tercih olmuştu. Harran Üniversitesi’ni kazanan öğrenciler yavaş yavaş yurda girmeye başladı.
​Şanlıurfa’da İnşaat İskelesi Çöktü! 5 Yaralı
​Şanlıurfa’da İnşaat İskelesi Çöktü! 5 Yaralı
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
​TOKİ, Şanlıurfa’da Açık arttırma İle Arsa Satışı Yapacak
​TOKİ, Şanlıurfa’da Açık arttırma İle Arsa Satışı Yapacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ülke genelinde 20 ayrı şehirde bulunan, yaklaşık 2 milyon 426 bin 58 metrekare büyüklüğüne sahip 212 arsayı “açık arttırma” yöntemi ile satışa sunuyor.
​Urfalı O İsim Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Kayyum Olarak Atandı
​Urfalı O İsim Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Kayyum Olarak Atandı
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı yerine atandı. HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı PKK/KCK terör örgütlerine destekte bulunduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmıştı.
​Şanlıurfa Sınırında Askeri Hareketlilik Yaşanıyor
​Şanlıurfa Sınırında Askeri Hareketlilik Yaşanıyor
Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde zırhlı askeri araç hareketliliği yaşandı. Sınır hattında ilerleyen zırhlılar, şehir merkezine giriş yaptı.
Şanlıurfa’da Acı Ölüm! Üzerine Duvar Devrilen Çocuk Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’da Acı Ölüm! Üzerine Duvar Devrilen Çocuk Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde taş duvarın devrilmesi sonucu 11 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesine Bağlı Hasenik (Ovacık) Köyü Fıstık Sezonuna Çok Hareketli Başladı
Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesine Bağlı Hasenik (Ovacık) Köyü Fıstık Sezonuna Çok Hareketli Başladı
Urfa'nın dünyaca ünlü diğer adıyla Şam Fıstığı; sezona hareketli başladı.
Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Kuş / İşgalleri Bir Bir Yıkacağız
Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Kuş / İşgalleri Bir Bir Yıkacağız
Bu gördüğünüz her bir metrekarede 400 bin Eyyubiyeli'nin hakkı var. Ama görüyoruz ki işgal edilmek isteniyor dedi
Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay Yemyeşil Urfa Projesi'ne Duyarsız Kalmadı
Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay Yemyeşil Urfa Projesi'ne Duyarsız Kalmadı
​Başkanları Görevden Alındı Diye Protesto Yaptılar! HDP İl Yönetiminin de Olduğu 22 Kişi Gözlatında
​Başkanları Görevden Alındı Diye Protesto Yaptılar! HDP İl Yönetiminin de Olduğu 22 Kişi Gözlatında
​AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekillerinin İçinde Olduğu Araç Kaza Yaptı
​AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekillerinin İçinde Olduğu Araç Kaza Yaptı
Şanlıurfa’dan Aldığı Tohumdan 1 Metrelik Kabak Yetiştirdi
Şanlıurfa’dan Aldığı Tohumdan 1 Metrelik Kabak Yetiştirdi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:10
Güneş
05:38
Öğle
12:33
İkindi
16:17
Akşam
19:19
Yatsı
20:41
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿