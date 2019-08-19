​Başkan Aksak: Hepimiz Ceylanpınar'ız, Herkesi Sükunete Davet Ediyorum

Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Ceylanpınar'ı huzurun ve kardeşliğin başkenti yapmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Son günlerde basında ve sosyal medyada çıkan haberlerin ilçenin kanayan yarası olan işsizlik dolayısıyla ortaya çıktığını vurgulayan Başkan Aksak, 84 bin Ceylanpınarlı ve işsiz gençler için bürokratik temaslarını devam ettiğini ifade etti.
HALKIMIZ BİZİ BU MAKAMA LAYIK GÖRDÜ"Bizler Ceylanpınar'ı huzurun ve kardeşliğin başkenti yapmak için göreve talip olduk. Bu büyük amaca inanan halkımız da ilçeye huzurun gelmesi ve kalıca bir kardeşlik ortamının oluşması için bizleri belediye başkanlığına layık görüp ezici bir farkla bizleri belediye başkanlığı koltuğuna oturttular." diyen Başkan Aksak, "Biz de bu hakikatin bilincinde olarak diyoruz ki bizler; Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle, Özbeğiyle hepimiz Ceylanpınar'ız ve hepimiz kardeşiz." dedi.
Ceylanpınar'a hizmet etme gayesi ile gece gündüz çalıştıklarını aktara Başkan Aksak ,"Bunu yaparken de bizimle birlikte işini en iyi şekilde yapana işçi kardeşlerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Ancak likayat sahibi olmayan, belediye işlerini yavaşlatan ve başkalarından talimat alan, iş hukukuna uyguna hareket etmeyen bazı işçi kardeşlerimizin de iş akdine son vermiş bulunmaktayız. Konuyla alakalı vatandaşlarımızdan ricamız hiç kimse özellikle sosyal medya üzerinden birbirini kırıca söz ve tutumlar içerisine girmesin." ifadelerini kullandı.
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