​Başkan Aksak: Hepimiz Ceylanpınar'ız, Herkesi Sükunete Davet Ediyorum

HALKIMIZ BİZİ BU MAKAMA LAYIK GÖRDÜ

HİÇ KİMSE MEMLEKETİN HUZURUNU BOZAMAZ

HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Ceylanpınar'ı huzurun ve kardeşliğin başkenti yapmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Son günlerde basında ve sosyal medyada çıkan haberlerin ilçenin kanayan yarası olan işsizlik dolayısıyla ortaya çıktığını vurgulayan Başkan Aksak, 84 bin Ceylanpınarlı ve işsiz gençler için bürokratik temaslarını devam ettiğini ifade etti."Bizler Ceylanpınar'ı huzurun ve kardeşliğin başkenti yapmak için göreve talip olduk. Bu büyük amaca inanan halkımız da ilçeye huzurun gelmesi ve kalıca bir kardeşlik ortamının oluşması için bizleri belediye başkanlığına layık görüp ezici bir farkla bizleri belediye başkanlığı koltuğuna oturttular." diyen Başkan Aksak, "Biz de bu hakikatin bilincinde olarak diyoruz ki bizler; Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle, Özbeğiyle hepimiz Ceylanpınar'ız ve hepimiz kardeşiz." dedi.Ceylanpınar'a hizmet etme gayesi ile gece gündüz çalıştıklarını aktara Başkan Aksak ,"Bunu yaparken de bizimle birlikte işini en iyi şekilde yapana işçi kardeşlerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Ancak likayat sahibi olmayan, belediye işlerini yavaşlatan ve başkalarından talimat alan, iş hukukuna uyguna hareket etmeyen bazı işçi kardeşlerimizin de iş akdine son vermiş bulunmaktayız. Konuyla alakalı vatandaşlarımızdan ricamız hiç kimse özellikle sosyal medya üzerinden birbirini kırıca söz ve tutumlar içerisine girmesin." ifadelerini kullandı.İlçede bazı kişilerin provokasyon peşinde olduğunu belirten Başkan Aksak, bunlara prim verilmeyeceğini söyleyerek, "Bizim işimiz hizmettir. Biz hizmet için varız. Vatandaşlarımızı kutuplaştırmaya değil tek vücut yapmaya geldik. Birileri işçi kardeşlerimiz üzerinden provokasyon yapmaya çalışmasın. Bunlara asla izin vermeyeceğiz. Hiç kimsenin memleketin huzurunu bozmaya hakkı yoktur." dedi.Geçici bir sürecin yaşandığını vurgulayan Başkan Aksak, "Memleketimizin en büyük sorunun işsizlik olduğunun farkındayız. Bu sorunu aşmak için yoğun çaba harcıyoruz. Ancak bazı tatsız olaylar maalesef iş yapmamızı engellemektedir. Eğer projelerimizi gerçekleştirebilirsek bugün bizi eleştiren yarın açmış olduğumuz istihdam alanlarında iş bulma fırsatı yakalayacaklardır. Herkesi biraz sükunete davet ediyorum. İnşallah gelecek günler Ceylanpınar için çok güzel olacak." şeklinde konuştu.