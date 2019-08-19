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Bu haber 19 Ağustos 2019 22:00:14 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’dan Aldığı Tohumdan 1 Metrelik Kabak Yetiştirdi

Manisa’nın Kula ilçesinde çiftçilik işiyle uğraşan bir vatandaş, Şanlıurfa’dan denemek amacıyla getirdiği bal kabağı tohumundan, 1 metrelik kabak yetiştirdi.

Şanlıurfa’dan Aldığı Tohumdan 1 Metrelik Kabak Yetiştirdi

Kula’da tarım firmasında çalışan ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ender Yalçın, akrabalarının vesilesi ile Şanlıurfa’dan bal kabağı tohumu getirdi. Tarlasına deneme amacıyla bal kabağı tohumunu eken Yalçın, tamamen doğal şartlarda tohumu besleyerek, boyu 1 metre civarlarında olan kabaklar yetiştirdi. Yakın çevresi tarafından oldukça ilgiyle karşılanan bal kabağının yeni bir gelir kapısı olması için ilk adımlarını atan Yalçın, kısa sürede üretimini artırarak ihracat yapmayı düşünüyor. 
 

 

Bal Kabağı Tohumunu Şanlıurfa’dan Getirdi

Bir tarım firmasında çalıştığını ve bu yüzden de çiftçiliğe büyük sevgi beslediğini ifade eden Ender Yalçın, çiftçilikte çeşitli denemeler yaptığını söyledi. Akrabalarının aracılığıyla Şanlıurfa’dan bal kabağı tohumu getirdiğini söyleyen Yalçın, tarlasına ektiği tohumu doğal şartlarda ve hormonsuz bir şekilde beslediğini ve sonucunda da boyları 1 metreyi aşkın bal kabağı yetiştirdiğini vurguladı. Bal kabağının çiftçilere yeni bir gelir kapısı olabileceğini ifade eden Yalçın, imkanlarını genişleterek ihracat yapmak için hazırlandığını söyledi. 
 
 


Editör: Bahar Yüksel
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Şanlıurfa’dan Aldığı Tohumdan 1 Metrelik Kabak Yetiştirdi
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