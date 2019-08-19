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Bu haber 19 Ağustos 2019 21:00:37 Tarihinde eklenmiştir.

Ahmet Türk'ün Yerine Gelen Başkan İşten Çıkarılanları Geri Alıyor

Görevden alınan HDP’li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk tarafından 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 29 kodu ile işten çıkarılan şehit yakınları ve aileleri için ilk müjde geldi.

Ahmet Türk'ün Yerine Gelen Başkan İşten Çıkarılanları Geri Alıyor

Belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Mardin Valisi Mustafa Yaman ile görüşen STK temsilcileri, haksız yere işten çıkarılan başta şehit yakınları olmak üzere onlarca kişinin işlerine döneceği sözünü aldı. 



 

İşten Çıkarılan Şehit Yakınları İşe Geri  Alınacak

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret eden Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile HAK-İŞ Mardin Şube Başkanı Eşref Cihan, haksız yere işten çıkarılan işçilere müjdeli haberi verdi. Konu ile ilgili ziyaret sonrası konuşan HAK-İŞ Mardin Şube Başkanı Eşref Cihan, kayyum kararının Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Cihan, "Bizim kayyuma yaptığımız ziyaretlerde sendika olarak sıkıntı duyduğumuz noktayı kayyuma bildirdik. Görevlendirme yapılan valimiz bize başta şehit yakınları ve haksız yere işten çıkarılan arkadaşlarımız illerine dönecek ve evlerine götürmesi gereken ekmek için görevlerine dönecek. En son elimizde 249 kişi işten çıkarılmıştı. 11 kişi şehit yakını, onlarla ilgili valimiz hepsini işe alacağını söyledi" dedi. 
 


 
Editör: Bahar Yüksel
 
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Ahmet Türk'ün Yerine Gelen Başkan İşten Çıkarılanları Geri Alıyor
Ahmet Türk'ün Yerine Gelen Başkan İşten Çıkarılanları Geri Alıyor
Görevden alınan HDP’li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk tarafından 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 29 kodu ile işten çıkarılan şehit yakınları ve aileleri için ilk müjde geldi.
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