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Bu haber 19 Ağustos 2019 20:00:07 Tarihinde eklenmiştir.

TSK Konvoyuna Hava Saldırısı

Esad rejimi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin konvoyuna Suriye’nin İdlib kentinde hava saldırısı gerçekleştirildi.

TSK Konvoyuna Hava Saldırısı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir askeri konvoy, Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının en çok saldırdığı İdlib kentinde hava saldırısına maruz kaldı. İdlib'te bulunan 9 numaralı gözlem noktasına intikal esnasında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir askeri konvoya hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybederken, 12 sivil de yaralandı.  
 
 


 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikali sırasında Türk konvoyuna hava saldırısı yapıldı. Saldırı sonrasında 3 sivil hayatını kaybederken, 12 sivilin yaralandığını duyurdu. 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde Rusya Federasyonu ile yapılan mevcut mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak Rejim tarafından gerçekleştirilen ve sivil/masum insanlara büyük zararlar vererek giderek insanlık dramına dönüşen operasyonlar, Rusya Federasyonu makamlarına yapılan tüm uyarılara rağmen devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Gerçekleştirilen intikalin önceden Rusya Federasyonu'na bildirildiği aktarılan açıklamada, "Mutabakat ve anlaşmalara aykırı yürütülen bu operasyonlar sonucunda ikmal yollarının kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 9 Numaralı Gözlem Noktasının güvenliğini sağlamak, ikmal yollarını açık bulundurmak ve bölgedeki sivil/masum insanların can kaybını önleyerek taraflar arasındaki gerginliği azaltmak maksadıyla, 19 Ağustos 2019 günü saat 05.30'da, koordinasyon için önceden Rusya Federasyonu tarafına bilgi verilerek bölgeye bir kuvvet intikali başlatılmıştır. Söz konusu intikal esnasında konvoyumuza, saat 08.55'te bir hava saldırısı düzenlenmiş, saldırıda konvoy bölgesinde bulunan 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır. Mevcut anlaşmalara ve Rusya Federasyonu ile aramızdaki iş birliği ve diyaloga aykırı olan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, meşru müdafaa haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını bekliyoruz" denildi.  
 
 
 
Editör: Bahar Yüksel
 
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TSK Konvoyuna Hava Saldırısı
TSK Konvoyuna Hava Saldırısı
Esad rejimi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin konvoyuna Suriye’nin İdlib kentinde hava saldırısı gerçekleştirildi.
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TSK Konvoyuna Hava Saldırısı
TSK Konvoyuna Hava Saldırısı
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