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Bu haber 19 Ağustos 2019 19:00:09 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa, Tercih Rekoru Kırmıştı! Kayıt Heyecanı Başladı

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerde kayıt dönemi başladı. Şanlıurfa Harran Üniversitesi 2019 yılında rekor tercih olmuştu. Harran Üniversitesi’ni kazanan öğrenciler yavaş yavaş yurda girmeye başladı.

Şanlıurfa, Tercih Rekoru Kırmıştı! Kayıt Heyecanı Başladı

Yüksek Öğretim Kurumları(YKS) sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin herhangi bir programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt dönemi başladı. Kayıt hakkı kazanan adaylar, gereken işlemler için belirtilen evrakları tamamlayarak okulların yolunu tuttu. Bugün başlayan kayıt dönemi 23 Ağustos’a kadar devam edecek. kayıt için kazandıkları şehirlerin üniversite yollarını tutan aileler, ilk defa gittikleri şehirlerin doğal güzelliklerini de görme fırsatı yakaladı. Özellikle Şanlıurfa Harran Üniversitesi'ni kazanan öğrenciler Şanlıurfa'nın tarihi ve doğal güzellikleri karşısında hayrete düştüler. Şanlıurfa'ya ilk kez gelen öğrenci ve aileleri tarih kokan şehri gezmek için erkenden Üniversite yolunu tutup kayıt işlemlerini bitirmek için çabaladılar.
 
 
 
 

“Çok mutluyum sene başından beri bunun için çalışıyordum” 

Gazetecilik bölümünü kazanmak için çalıştığını ve çok mutlu olduğunu dile getiren Petek Başman, “Gazetecilik başından beri istediğim bir bölümdü. İlk yılımda yerleştim. Gerçekten çok mutluyum sene başından beri bunun için çalışıyordum. Her zaman bunu istiyordum. Olması da beni çok mutlu etti. Çok heyecanlıyım başlayacağım için, kayıt aşaması biraz zor oldu. Onaylanmayan belgeler vardı biraz uğraştık ama şimdi çok mutluyum. Yeni taşındık buraya Bodrum’dan geldim. Ailemle kalacağım” ifadelerini kullandı. 




 

Hukuk Kazanan Yıldız: 3. Tercihimdi

Üniversitenin kendi sınırlarını aşabilmek için bir imkan olduğunu ifade eden Aslı Yıldız, “Hukuk fakültesi istiyordum. Burası üçüncü tercihimdi. İlk yılım güzel bir şey ilk defa üniversiteye gideceğiz. Farklı bir ortam sonuçta lise de hep bir zorunluluk var ama burada böyle bir zorunlulukta yok. Daha çok sınırları aşabilme ihtimalimiz var. Ben İstanbul’da oturuyordum zaten tercihlerimin hepsini İstanbul’da yapmıştım zaten. Eğer tüm lise yılında düzgün bir şekilde çalışırsan çok zorlanmıyorsun. Son yıl tüm derslere bir anda yüklenince çok zor oluyor tabii ki de özellikle de sınav sistemi değiştiğinden dolayı öğrenciler adapte olma sürecine girdi ondan dolayı bocaladık. Çok fazla mezuna kalan oldu o yüzden ilk başta zorlandık ama üstesinden geldik” şeklinde konuştu. 
 
 
 
 

“Çok güzel herkesin hayalini süsleyen bir üniversite” 

İlk yılında istediği bölümü kazandığını söyleyen Kadir Yılmazer, “Çalışma Ekonomisi’ni kazandım. İlk yılımda kazandım. Mezuna kalmayı kimse tavsiye etmiyordu zaten iyi oldu ilk yılda kazanmam. İktisat Çalışma Ekonomisi istediğim bölümlerdi. İktisat tutmadı, Çalışma Ekonomisi’ne girdim. Memnunum durumdan yeni gezmeye geldim. Çok güzel ihtişamlı bir üniversite mimari açıdan da çok güzel herkesin hayalini süsleyen bir üniversite” dedi. 
 
 
 
Editör: Bahar Yüksel
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