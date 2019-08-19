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Bu haber 19 Ağustos 2019 16:00:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da İnşaat İskelesi Çöktü! 5 Yaralı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

​Şanlıurfa’da İnşaat İskelesi Çöktü! 5 Yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Eyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Kent Mahallesi'nde meydana geldi. İnşa edilen bir binanın dış sıvanın yapımı sırasında tahta iskele çöktü. 



 

Yaralıların Sağlık Durumu İyi

Yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düşen 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
 
 
Editör: Bahar Yüksel
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