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Bu haber 19 Ağustos 2019 17:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

Bir Baba, 70 Lira İçin Oğlunu Öldüresiye Dövdü

Bir baba 70 TL için oğlunu öldüresiye dövdü.

Bir Baba, 70 Lira İçin Oğlunu Öldüresiye Dövdü

-Bir Baba, 70 Lira İçin Oğlunu Öldüresiye Dövdü

 
 

Çalışıp Kazandığı Parayı Harcadı Diye Öldüresiye Dayak Yedi

Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetindeki Bakuba kentinde bir çocuk, çalışıp kazandığı parayı harcadığı için babasından sokak ortasında dayak yedi. Polis tarafından yapılan açıklamada, babanın 15 bin Irak dinarı (70 TL) için 11 yaşındaki çocuğu dövdükten sonra ortadan kaybolduğu belirtildi. 
 

 

Baba Hakkında Dava Açıldı

Irak polisi aile içi şiddete maruz kalan çocuğu muayene ettikten sonra insan hakları örgütlerine teslim etti. Çocuğa işkence ettiği gerekçesiyle baba hakkında dava açıldığı öğrenildi. 
 
 
 
Editör: Bahar Yüksel
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Dünya
Bir Baba, 70 Lira İçin Oğlunu Öldüresiye Dövdü
Bir Baba, 70 Lira İçin Oğlunu Öldüresiye Dövdü
Bir baba 70 TL için oğlunu öldüresiye dövdü.
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