-Bir Baba, 70 Lira İçin Oğlunu Öldüresiye Dövdü

Çalışıp Kazandığı Parayı Harcadı Diye Öldüresiye Dayak Yedi

Baba Hakkında Dava Açıldı

-Bir Baba, 70 Lira İçin Oğlunu Öldüresiye DövdüIrak'ın doğusundaki Diyala vilayetindeki Bakuba kentinde bir çocuk, çalışıp kazandığı parayı harcadığı için babasından sokak ortasında dayak yedi. Polis tarafından yapılan açıklamada, babanın 15 bin Irak dinarı (70 TL) için 11 yaşındaki çocuğu dövdükten sonra ortadan kaybolduğu belirtildi.Irak polisi aile içi şiddete maruz kalan çocuğu muayene ettikten sonra insan hakları örgütlerine teslim etti. Çocuğa işkence ettiği gerekçesiyle baba hakkında dava açıldığı öğrenildi.Editör: Bahar Yüksel